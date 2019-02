Los integradores sociales piden al Gobierno Vasco que «regule» su profesión Denuncian la «falta de reconocimiento» de su labor y solicitan que la atención a personas con discapacidad se haga por personal cualificado MACARENA TEJADA Lunes, 25 febrero 2019, 13:17

Los integradores sociales de Euskadi solicitan al Gobierno Vasco que «regule correctamente» su profesión debido a una «falta de reconocimiento« de su labor. Representantes de las asociaciones territoriales Agisas (Gipuzkoa), Bigite (Bizkaia) y Argite (Álava) han comparecido este lunes en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco para denunciar el último borrador del decreto del Ejecutivo vasco que regula los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad y el registro vasco de centros especiales de empleo. Se lamentan de que este texto asegura que «para trabajar de técnico de empleo con apoyo vale cualquier persona, incluso sin la ESO. No hace falta ningún título. Como profesionales, esto es inadmisible«.

En este sentido, inciden en que les parece «fundamental que las personas que están en riesgo de exclusión social sean atendidas por los profesionales que estudian para ello. Además, prácticas podemos hacer en todos los sitios, pero, a la hora de trabajar, en muchas ocasiones nos quedamos fuera. Tenemos que estar regulados adecuadamente». También señalan que los requisitos que se exigen para trabajar como preparador laboral o técnico de acompañamiento laboral son, a su juicio, mínimas y abren las puertas casi a cualquier persona.

Estos profesionales llevan tiempo luchando por revertir la situación con la que se encuentran a diario. Por eso, hacen hincapié en que «si dejamos que este decreto salga adelante en estas condiciones, seguimos sin estar reconocidos y así nuestras cualificaciones profesionales no valen para nada. No queremos palabras, queremos hechos».

En cualquier caso, señalan que su objetivo no es «echar a nadie de su puesto de trabajo, ni aunque no tenga titulación de integración social». En ese caso, ven adecuado «buscar otra salida» para estos técnicos, pero no consideran óptima la situación a la que ellos, los trabajadores sociales, se enfrentan a día de hoy. «Creemos en los equipos multidisciplinares, pero lo que defendemos es que cada uno esté en su nivel de intervención y cualificación. En este caso, nuestras competencias laborales son las de preparador laboral y técnico de empleo con apoyo».