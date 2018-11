La integración de Renfe en el sistema de descuentos Mugi será una realidad la próxima primavera El sistema de descuentos de Mugi será efectivo en Cercanías de Renfe en primavera. / Iñigo Sánchez El proceso sigue el ritmo previsto, ha confirmado la diputada Marisol Garmendia tras reunirse con el presidente de Renfe en Madrid ARANTXA ALDAZ Jueves, 8 noviembre 2018, 19:03

Cuenta atrás para que los 17.500 viajeros diarios de Cercanías de Renfe en Gipuzkoa puedan beneficiarse del sistema de descuentos de la tarjeta Mugi. La diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia, ha confirmado tras una reunión en Madrid que el proceso sigue el ritmo previsto y «en primavera del próximo año 2019 la integración de Renfe será plenamente efectiva», en virtud al acuerdo adoptado entre la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa y el Ministerio de Fomento para sumar a Renfe al sistema de billete único. Cuando entre en vigor, los usuarios de Renfe tendrán el mismo sistema de descuentos por acumulación de viajes que los viajeros de Euskotren, Lurraldebus, Dbus y los autobuses urbanos asociados a la Mugi en Gipuzkoa.

Garmendia se reunió con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, «para seguir avanzando en el proceso de integración. La diputada socialista calificó el encuentro como «muy satisfactorio. Los equipos técnicos de Renfe y la Autoridad del Transporte están trabajando a buen ritmo y el presidente de Renfe me ha expresado el compromiso de Renfe por hacer efectivo el acuerdo de integración de Renfe en el sistema Mugi lo antes posible y por continuar trabajando y colaborando con la ATTG en la mejora del transporte público en Gipuzkoa», afirmó a través de un comunicado de prensa.

Los 17.500 usuarios al día de Cercanías se beneficiarán de las tarifas de la tarjeta Mugi

Se mantendrán los bonos

Los principales beneficiarios de la entrada en servicio del nuevo sistema serán los actuales viajeros de Renfe de los tramos entre Tolosa y Goierri -más del 80% utiliza el servicio de Cercanías para trasladarse a San Sebastián-, y los de la franja entre Tolosa y Hernani. Podrán acogerse a una tarifa única que ofrece descuentos de hasta el 46% en los 20 primeros viajes y del 57% desde el 21 al 50. Además, con Mugi existen descuentos a colectivos como las personas jóvenes, familias numerosas, jubilados, personas beneficiarias de prestaciones sociales. Los menores de seis años viajan gratis. Renfe, no obstante, no suprimirá sus bonos ni sus descuentos, como la Tarjeta Dorada para mayores de 60 años, colectivo al que hasta los 65 podría compensar no acogerse a Mugi.

Con la integración, se prevé que los 6 millones de viajeros que Renfe mueve al año en Gipuzkoa se sumen a los 56 millones de viajes abonados con la tarjeta el pasado año por los modos de transporte integrados ya en Mugi. El convenio firmado con Renfe la pasada primavera supondrá una revolución en el transporte público guipuzcoano y responde a una reivindicación histórica que ha costado varios intentos de acuerdo entre instituciones. Gipuzkoa se convierte en el primer territorio en Euskadi y en el resto del Estado en llegar a un pacto similar al que ya existe en Asturias. La integración no ha podido resolverse de la noche a la mañana y está requiriendo un proceso de convergencia tecnológica de varios meses, como ya explicaron desde la Diputación y Renfe.

La tarjeta Mugi arrancó en 2013. Más de 254.000 personas se han visto beneficiadas por las bonificaciones a los diferentes colectivos desde ese año, siendo de más de 27 millones el importe total de los descuentos por la integración tarifaria.