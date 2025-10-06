Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del recinto en el que celebraban las colonias de Bernedo. Igor Aizpuru

Las instituciones vascas se ponen en contacto para revisar los «protocolos» tras el 'caso Bernedo'

La Diputación de Bizkaia asegura estar «en comunicación» con Gipuzkoa, Álava y el Gobierno Vasco para «plantear mejoras»

Alba Cárcamo

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:51

El escándalo de los campamentos de Bernedo, que acumula doce denuncias de menores por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, ha puesto ... sobre la mesa las lagunas en torno al control sobre este tipo de actividades de tiempo libre privadas y la protección de los menores. Las diferentes instituciones arguyen, desde el primer día, que no es de su competencia, pero han reconocido la necesidad de «revisar» la estructura normativa para determinar cómo hacer un seguimiento de este tipo de campamentos. Y en ello están, según ha confirmado este lunes la diputada vizcaína de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, que ha avanzado que están «en comunicación y coordinadas» con el resto de entidades forales y con el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco para «fortalecer protocolos».

