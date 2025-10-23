«Instalaron el andamio hace semanas, pero no han empezado los trabajos»

«La instalación del andamio para realizar la reforma de la fachada ya se retrasó varios meses, porque en principio estaba prevista para antes del ... verano, pero desde que lo colocaron llevamos varias semanas en las que no han empezado los trabajos». Los vecinos de una comunidad de propietarios de Donostia han dicho basta ante los retrasos que la empresa IZ4 acumula en la obra de reforma que contrataron a principios de año. Hasta el punto de que actualmente entienden que «lo mejor es rescindir el contrato con esta empresa e intentar que otra de las que nos presentó un presupuesto de obra ocupe su lugar», señala a este periódico Unai, uno de los vecinos afectados.

Asegura que es el sentir general de toda la comunidad, perpleja tras comprobar que, semanas después de la instalación del andamio, ningún operario de IZ4 ha empezado los trabajos de rehabilitación de la fachada. «Pasan los días y aquí no viene nadie. Hablamos con nuestro administrador de fincas y, tras hacer unas gestiones, nos dijo que algunos proveedores le habían trasladado que la empresa está teniendo problemas de liquidez y que está dejando algunas obras a medias. Intentó contactar con IZ4 para pedirles explicaciones, pero nos dijo que en la oficina no le cogía nadie», relata.

Así las cosas, el propio administrador tomó la decisión de iniciar el proceso de rescisión del contrato de obra «porque el riesgo de que empiecen la obra y se queden a medias es aún mayor a que no la empiecen y otra empresa pueda utilizar el andamio que ya está instalado». Para ello, la comunidad y la empresa deben pactar quién se hace cargo del coste de la instalación del andamio, que fue colocado por una subcontrata. «Llegados a este punto, creemos que lo mejor es que la comunidad se haga cargo del coste de la instalación del andamio y que podamos contratar la obra de reforma prevista con otra de las empresas que en su día nos presentó un presupuesto», indica Unai.