Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IZ4 tiene una sede en la entreplanta de un edificio en Donostia. Iván Montero

«Instalaron el andamio hace semanas, pero no han empezado los trabajos»

Vecinos de una de las comunidades afectadas en Donostia por los problemas de IZ4 indican que «lo mejor sería rescindir el contrato»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00

Comenta

«La instalación del andamio para realizar la reforma de la fachada ya se retrasó varios meses, porque en principio estaba prevista para antes del ... verano, pero desde que lo colocaron llevamos varias semanas en las que no han empezado los trabajos». Los vecinos de una comunidad de propietarios de Donostia han dicho basta ante los retrasos que la empresa IZ4 acumula en la obra de reforma que contrataron a principios de año. Hasta el punto de que actualmente entienden que «lo mejor es rescindir el contrato con esta empresa e intentar que otra de las que nos presentó un presupuesto de obra ocupe su lugar», señala a este periódico Unai, uno de los vecinos afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10

    Estos son los puntos exactos donde se realizarán las catas para el TAV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Instalaron el andamio hace semanas, pero no han empezado los trabajos»

«Instalaron el andamio hace semanas, pero no han empezado los trabajos»