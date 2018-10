La inspección en residencias en huelga detectó a ancianos encamados 24 horas Protesta de ELA el pasado 28 de septiembre frente a la Diputación. / MÓNICA RIVERO La denuncia de la Diputación de Gipuzkoa de graves deficiencias en 14 centros obliga al Gobierno Vasco a elevar los servicios mínimos en los paros desde mañana ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018, 06:33

El conflicto laboral en las residencias y en los centros de día de atención a mayores en Gipuzkoa vuelve mañana a aflorar con tres días de huelga convocadas en el sector. Pero lo hace con un cambio sustancial: el Gobierno Vasco ha decidido elevar los servicios mínimos del personal que deberá garantizar la atención básica a los residentes tras las irregularidades denunciadas por la Diputación de Gipuzkoa en 14 centros que secundaron la primera jornada de huelga convocada por el sindicato ELA en el sector el pasado 28 de septiembre.

Los inspectores de los servicios forales pusieron ese día bajo la lupa a los centros en los que la convocatoria sí tuvo respuesta -21 geriátricos de los 64 privados que existen en Gipuzkoa, según los datos aportados por la Diputación- y descubrieron que en 14 de ellos no se garantizaron los cuidados mínimos requeridos. Según consta en la nueva orden de servicios mínimos decretada por el Departamento de Trabajo y Justicia del Ejecutivo autónomo -de quien depende la regulación de los servicios mínimos en convocatorias de huelga-, en esos centros hubo residentes que permanecieron 24 horas encamados y a quienes no se les realizaron las curas diarias como tienen pautado. Los problemas, aunque de menor gravedad, también se detectaron en los horarios del desayuno, que se administraron «muy tarde, en algunos centros se finalizó a las 11.45 horas», según se detalla en el documento al que ha tenido acceso este periódico. Y además se recogieron quejas de usuarios a quienes no se les acompañó al baño cuando lo solicitaron.

Los datos Deficiencias Según los servicios de inspección del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación, en la huelga del pasado 28 de septiembre en residencias se detectaron «graves» deficiencias en la atención básica a residentes en 14 geriátricos. Servicios mínimos El Gobierno Vasco ha elevado del 50% al 70% el personal que deberá garantizar la atención desde mañana.

A la vista de estos «incumplimientos graves», el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación solicitó a la Autoridad Laboral que elevara los servicios mínimos para que se garantizara la atención a los residentes y, tras una reunión celebrada la semana pasada junto a la patronal y los sindicatos -ELA no acudió a la cita-, la Consejería de Justicia y Trabajo del Gobierno Vasco ha decidido elevar la asistencia del personal gerocultor o asimilado del 50% al 70%, más un 10% en determinadas franjas horarias (horarios de comida y de acostar a los residentes por la noche). En el turno de noche, se prestará el servicio por el 100% del personal de asistencia directa -como ya se hizo el primer día de la huelga-.

Problemas en portería

Este nuevo planteamiento también atañe al servicio de portería o de acceso a las visitas, que deberá estar garantizado por al menos una persona en cada uno de los turnos. Los inspectores forales constataron en las visitas cursadas a los geriátricos que secundaron la huelga de finales de septiembre que «resultó muy difícil asegurar la salida y entrada de los residentes a lo largo del día, así como que sus familiares pudieran acudir a visitarles», por la ausencia de personal en ese servicio, que incluso en algunos casos permaneció «cerrado».

Los servicios de inspección de la Diputación también controlaron los centros de día privados -donde también se convocó la huelga- pero no detectaron graves deficiencias. Según fuentes forales, de los 56 centros en Gipuzkoa, 47 no secundaron el paro y en los 9 que sí hicieron huelga se observaron incidencias relacionadas con el hecho de no haber duchado ese día a los usuarios.

La Consejería entiende que los datos recopilados por la Diputación en los geriátricos en huelga son suficientemente «graves», porque «vulneran derechos fundamentales como el de la integridad física y la salud», por lo que eleva los servicios mínimos y además no descarta aumentarlos si la huelga se prolonga, como así parece.

Hasta el momento, la negociación entre patronal y sindicatos no ha fructificado y la protesta está convocada en el sector privado de residencias para mañana, el jueves y el viernes. La convocatoria corre a cargo de ELA, sindicato mayoritario en el sector, que el pasado viernes anunció que recurrirá la orden de servicios mínimos porque a la central no le consta ninguna de las irregularidades denunciadas por los inspectores forales, «en ninguno de los casos». En el comunicado remitido, el sindicato acusó al Departamento de Trabajo de «actuar desde una postura de parcialidad donde el único fin es poder condicionar el derecho a huelga de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa», un colectivo de cerca de 5.000 trabajadores, en su mayoría mujeres.

De no mediar acuerdo, el calendario de movilizaciones continuará en noviembre los días 26, 27, 28, 29 y 30, y en diciembre los días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 (en plenas navidades .

LAB convoca un día de paro

Hasta la fecha, ELA ha sido el único sindicato en llamar a la movilización, pero tras la última reunión de la mesa de negociación del convenio en residencias celebrada la semana pasada, el sindicato LAB ha decidido también convocar por su parte una jornada de huelga este viernes, que coincidirá con la movilización organizada por ELA, de ahí que se presuponga un seguimiento más amplio.

Según recoge Europa Press, LAB denunció ayer que «una vez más, las patronales Adegi, Matia 2020, Lares y ACCG demostraron su poca voluntad para negociar». En la reunión, la patronal presentó una oferta que las centrales consideraron insuficiente. En consecuencia, ELA mantiene su calendario de huelgas y LAB decidió «intensificar la lucha» después de un año de movilizaciones para trasladar sus reivindicaciones laborales.