«Se ha insistido en el machismo del ama de casa sumisa, pero se ha olvidado el de la calle» Los cuatro adolescentes guipuzcoanos reflexionan sobre lo ocurrido en Semana Grande en el mismo lugar donde hace unos días se celebraba la 'disko festa'. / JOSÉ MARI LÓPEZ Cuatro adolescentes guipuzcoanos reflexionan para DV sobre las agresiones sexuales a menores de edad AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 26 agosto 2018, 09:04

La mirada está puesta sobre ellos. En buena parte de los delitos sexuales registrados en la Semana Grande de Donostia había menores implicados, tanto en el caso de las víctimas como en el de los agresores. La preocupación sobre la actitud de los adolescentes hacia la sexualidad crece, así como las críticas hacia sus conductas en las noches de fiesta, con especial atención al alcohol y las drogas. Pero, ¿qué opinan ellos?

Nicolás Coronado, Aroa Galarza, Ignacio Astiazarán y Lucía Añó tienen entre 16 y 17 años y como la mayoría de guipuzcoanos de su edad han salido de juerga esta Semana Grande. La misma noche en la que una chica de 15 años fue violada en la playa de la Zurriola ellos disfrutaban de la 'disko festa', a escasos metros de donde estaba ocurriendo la agresión. Una fiesta especialmente conflictiva donde se produjeron la mayoría de los abusos denunciados y que el último día fue cancelada por el Ayuntamiento donostiarra. DV les cita precisamente en ese lugar para hablar sobre conductas machistas y la actitud de los jóvenes hacia las mismas.

Todos conocen a un amigo o amiga de alguna de las jóvenes que ha interpuesto una denuncia en las últimas fiestas. El caso más grave, el de la agresión sexual a una menor de 15 años por parte de dos chicos de 16 y 17 años, ha sido comentado en sus grupos de 'Whatsapp'. Un espacio que representa a la perfección lo que después se traduce en la calle. «En nuestra cuadrilla, que somos chicos y chicas, hablamos mucho de estos temas y tenemos opiniones totalmente encontradas», cuenta Nicolás. Aroa y él son amigos y critican sin fisuras este tipo de actos; no así algunos chicos de su grupo. «Llegaron a decir que seguro que la chica iba provocando», explican.

«Las chicas no deberían tener miedo de volver solas a casa. Yo siempre acompaño a mis amigas» Nicolás Coronado, Estudiante de 1º Bachiller

«Un chico me hizo un comentario sobre el trasero y cuando le increpé mi amiga me dijo: ¡cállate!» Lucia Anó, Estudiante de 2º Bachiller

«Ninguna violación está justificada», interviene Ignacio, que lanza una afirmación contundente y demoledora. «Creo que tenemos un problema, y es que mi generación es más machista que la de mis padres». El resto asiente. «Es otro tipo de machismo, de calle», añade Lucía. «Se ha centrado mucho la atención en el machismo cotidiano, en desmontar la idea de la ama de casa sumisa. Se nos ha transmitido que la mujer es libre y no tiene que quedarse en casa para limpiar y servir a su hombre, y que tenemos que tener las mismas oportunidades laborales y cobrar el mismo sueldo. Todo eso está genial y creo que lo tenemos muy interiorizado. Pero por otro lado se ha descuidado el machismo que ocurre cuando sales a la calle», afirma.

Se refiere a las situaciones que ella, Aroa y el resto de chicas de su edad tienen que sufrir cuando salen una noche. Comentarios soeces e irrespetuosos, que les toquen el culo sin previo aviso, el miedo a volver solas a casa... «Siempre hay algo. No tiene que ser algo grave como una agresión pero nos pasa a todas», asegura Lucía. «Es algo tan normalizado que muchas chicas ya ni reaccionan cuando ocurre», admite Aroa. «Sí, algunas hasta se ríen. Tenemos que ser más duras con estos temas», reconoce Lucía, que recuerda que una vez que un chico le dijo un comentario sobre su trasero y ella le increpó, una de sus amigas le instó a que se callara. Aroa cuenta cómo una vez les realizaron un cuestionario en clase, en el que les preguntaban qué les parecía que un chico le dijera a su novia que no se vistiera de forma provocativa. «Había chicos, pero también chicas, que lo consideraban algo normal».

«Esto va a ir a más»

¿Y ellos? ¿Qué opinan sobre estos comportamientos? «La verdad es que en mi grupo no somos así, y aunque soy consciente de que hay muchos chicos que son maleducados, no hay que generalizar», señala Ignacio. «Lo peor es que cada vez pasan más cosas de estas y no solo no van a parar, sino que van a ir a más», afirma Nicolás. ¿Cómo reaccionarían si ven a un chico tocándole el culo a una chica o gritándole algo a su paso? «La verdad es que si es un amigo le diría algo, pero si no le conozco no me metería, no vaya a ser que acabe pegándome...».

«Las actitudes sexistas y machistas están tan normalizadas que algunas chicas ya ni reaccionan» Aroa Galarza, Estudiante de 1º Bachiller

«Ninguna violación está justificada. Si un chico de 16 años se aprovecha de una de 15 es que está enfermo» ignacio Astiazarán Estudiante de 2º Bachiller

Cuando se les pregunta por qué este tipo de situaciones infestan los lugares por los que salen de fiesta, todos culpan a la educación, o más bien a la falta de ella. «Es algo que se tiene que aprender en casa. Los padres deberían sentarse con sus hijos y hablar de sexo, respeto y machismo con claridad. Enseñarles lo que está bien y lo que no», afirma Aroa. Todos coinciden en que la educación sexual que ha recibido su generación es insuficiente. «Nos dan charlas en el cole que se basan más en anatomía que otra cosa, en explicarnos donde están los testículos o el clítoris. También se incide en el sexo con protección, pero nada más», explica Ignacio. «Nosotros lo vemos como una excusa para perder clase, no como algo importante. Nos dicen no hagas esto o aquello pero no nos hablan de tú a tú, no nos piden nuestra opinión», demanda Nicolás.

Afirman que algunos compañeros ven normal prohibir a su novia vestir de forma «provocativa»

Con esa falta de formación se enfrentan a una sociedad donde se dice que la sexualidad está cada vez más banalizada. Lucía considera que los adolescentes le han perdido «el miedo y el respeto al sexo, algo que no tiene por qué ser malo, pero en las personas equivocadas puede tener consecuencias fatales». «Me parece bien que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, siempre que sea con respeto a la otra persona. Si un chico de 16 años viola a una niña de 15 es porque está enfermo», denuncia Ignacio. Aroa recuerda una anécdota en una discoteca de Donostia que le resultó muy desagradable. «Un chico se acercó a una amiga mía y le dijo: '¿Quieres lío?'. Ni siquiera le preguntó como se llamaba. Es asqueroso».

Una de las peores consecuencias de la proliferación de abusos sexistas y machistas hacia las mujeres en fiestas es el miedo que los mismos han generado en ellas. «Escuchas tantas cosas que acabas sospechando de todo el mundo», asegura Aroa. «Para mí lo peor es la vuelta a casa. Si salgo de fiesta procuro irme muy pronto o muy tarde, cuando más gente hay por la calle. Y si no, me cojo un taxi», cuenta Lucía, que agradece que los taxistas se queden esperando a que entre al portal. «La primera vez me pareció raro pero el conductor me explicó que así se quedaba más tranquilo».

Nicolás siempre acompaña a sus amigas a casa. Luego él vuelve solo a la suya. «Nosotros no tenemos miedo, pero ellas tienen la inquietud en el cuerpo, y no debería ser así», admite. Ignacio, que tiene hermanas pequeñas, reconoce que las 'charlas' de sus padres son distintas dependiendo quién las recibe. «Con ellas insisten más, porque saben que corren más peligro».

Ellos admiten que hay muchos chicos que tienen actitudes irrespetuosas, pero piden no generalizar

También coinciden en que no se están tomando las medidas adecuadas para erradicar las actitudes sexistas entre los jóvenes. «En el caso de las agresiones creo que se deberían endurecer las penas», opina Ignacio. «Desde luego, el mensaje que se envía es que violar es muy barato», señala Aroa. También reconocen su parte de responsabilidad. «Tenemos que cambiar la mentalidad, tanto los chicos como las chicas», admite Nicolás. Lucía insiste en que las adolescentes se lo tienen que tomar «más en serio y no pasar impasibles por situaciones machistas. Nos tenemos que implicar más».