Las inscripciones en el Multikirola han bajado un 30% para este curso 2025/26

Goizane Álvarez ha presentado este viernes en las Juntas Generales los presupuestos del departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes que encabeza, destacando el incremento ... que el programa de iniciación deportiva y física experimentará tanto en 2026 y 2027, ejercicios y cursos escolares en los que se implementará una cuota única de Multikirola de 60 euros anuales.

En la exposición realizada, ha desvelado que «las inscripciones han descendido un 30%» en el primer curso que no es obligatorio estar apuntado en el deporte escolar para inscribirse en un club. Teniendo en cuenta que el curso anterior hubo 17.545 alumnos que participaron en el Multikirola, la nueva cifra rondaría las 12.300 inscripciones.

En lo que a la financiación respecta, este 2025 la inversión realizada ha sido de 1,2 millones de euros y en 2026 será de 3,9 millones. De esa nueva cifra, al mezclarse cursos académicos con años naturales, 1.200.000 irán destinados a la temporada actual, es decir, de septiembre de 2025 a junio de 2026. Los 2.700.000 restantes serán para la implantación, a partir de septiembre del año que viene, de una cuota única de 60 euros anuales que «garantice un modelo sostenible» que será gratuito para las familias vulnerables. En esos gastos están incluidos los gastos estructurales, el del material deportivo o el de los monitores.

Además, para dar continuidad a esa novedad, Goizane Álvarez ha garantizado que para 2027, el primer ejercicio completo con la cuota única de 60 euros, la inversión será de 4,2 millones de euros en el deporte escolar. «Multikirola es la política de juventud más importante que tenemos, y este aumento refleja una apuesta clara por reforzar el modelo guipuzcoano de iniciación deportiva y por garantizar que ningún niño o niña quede fuera de la práctica deportiva por motivos económicos», ha destacado Goizane Álvarez.

La diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes ampliará las cifras del descenso de inscripciones en una próxima comparecencia que ya ha solicitado en las Juntas Generales.

Bajadas del 40% en Donostia

Según pudo comprobar este periódico en una encuesta que hizo a una veintena de centros educativos, asociaciones de padres y madres y servicios municipales de deportes en septiembre las bajadas alcanzaban el 40% en Bidasoaldea y Donostialdea, los núcleos de población donde más familias se han desmarcado del proyecto auspiciado por la Diputación de Gipuzkoa. El perfil de centro con mayor bajada era el de colegio concertado de la capital guipuzcoana. Ejemplos reales indicaban que donde había 162 niños y niñas, pasan a haber 96, o que donde se habían apuntado 186 este curso solo lo han hecho 112, caídas cercanas al 40%.

En el resto del territorio, las casuísticas eran variadas pero la bajada, generalizada. En Bergara, por ejemplo, en el inicio del curso escolar el descenso de inscripciones en el deporte escolar ascendía al 28% sumando los tres centros del municipio, en Tolosa del 20% en Azpeitia del 30%.