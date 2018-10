«Es importante tener salidas en dos sentidos» Tramo de la variante GI-20 donde se construirá el enlace. / M. FRAILE Vecinos de Intxaurrondo celebran las oportunidades que brindará el futuro enlace de Marrutxipi | El acceso directo desde la variante GI-20 a la zona oriental de Donostia contribuirá a aliviar la densidad de tráfico de otras entradas a la capital GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018, 07:21

Sin querer lanzar las campanas al vuelo, los vecinos de Intxaurrondo valoraban ayer de forma «positiva» el anuncio de la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia de habilitar una nueva salida directa desde la variante GI-20 hasta sus dominios a través del nuevo enlace de Marrutxipi. Con la cautela de quien no maneja «más información que la que hemos visto en prensa», desde la asociación vecinal Intxaurdi, su presidente, Roberto Otero Uharte, destacaba que «con el nuevo proyecto parece que el problema que teníamos para salir del barrio se va a solucionar, además en ambos sentidos».

Otero reconocía ayer que el planteamiento de pinchar un acceso directo a Intxaurrondo desde la variante «nos parece bien», aunque manifestaba su cautela antes de «conocer más a fondo el proyecto y ver cómo va a afectar al tráfico en esta zona, porque me imagino que muchos habitantes de Gros y Egia elegirán esta nueva vía». Lo que sí celebraba era que «la saturación que se da todos los días en la carretera que conduce a Garbera se va a solucionar».

El futuro acceso hacia Intxaurrondo-Egia-Gros se realizará a través de una salida a izquierdas para quienes circulan en sentido Irun en pendiente descendente, de manera que atravesarán por debajo la variante para cruzar hacia esa zona oriental de la capital guipuzcoana. El tráfico que procede de Irun sí que tendrá una incorporación a la derecha del sentido de su marcha.

La asociación vecinal Intxaurdi, expectante ante «cómo se distribuirá el tráfico con el enlace»

2019 se irá en la redacción del proyecto y la licitación de la obra, cuya ejecución arrancará en 2020

El nuevo enlace se situará entre los túneles de Polloe e Intxaurrondo, separados por 580 metros. Los servicios técnicos de la Diputación Foral y el Ayuntamiento han diseñado en este punto un enlace completo que acoge todos los movimientos de entrada y salida, tanto del este como del oeste, uno de los factores más valorados por Intxaurdi. «Es importante que podamos tener salidas en ambos sentidos», refiriéndose a que desde el barrio se podrá partir directamente tanto hacia Oarsoaldea como hacia el centro de Donostia, Tolosa (N-1) o Bilbao (AP-8).

Del mismo modo, los visitantes podrán optar por una alternativa más para entrar en la capital guipuzcoana, sin verse obligados a confluir en los embudos de Carlos I, Garbera o Riberas de Loiola. A este respecto, Otero señalaba que «habrá que ver cómo cambian los hábitos de los conductores y cuáles son las rutas que eligen cuando esté hecho el enlace para valorar si sigue habiendo algún punto de condensación».

Posibles alegaciones

Lo que no habrá que esperar a comprobar, y ya celebran en Intxaurrondo, es la ausencia de afección a la zona colindante a Polloe que incluye una importante trama urbana y los parques de Etzieta y Castelao. No trazar la salida convencional a derechas para quienes circulan dirección Irun permite no tocar esta área, «lo cual es un alivio», confiesa Otero. La infraestructura no sobresaldrá hasta el límite mismo de las casas, derribando los parques existentes, sino que transcurrirá bajo la propia variante en sentido descendente y hacia la izquierda.

Tal y como se dio a conocer el miércoles, se ultiman ya los pasos para sacar a licitación la redacción del proyecto de construcción de este nuevo enlace. La diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, adelantó que buena parte de 2019 se irá en la redacción y la licitación de la propia obra, que arrancará en 2020. En Intxaurdi ya esperan «a que llegue ese periodo de exposición pública del proyecto para presentar, si viéramos necesidad, nuestras propias alegaciones».