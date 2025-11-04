Los hurtos y los robos bajan en Gipuzkoa en pleno debate sobre la seguridad

El número de delitos tramitados por la Ertzaintza en Gipuzkoa lleva tres años rompiendo récords históricos, con un incremento sostenido desde la pandemia, aunque este ... 2025 parece que la subida empieza a contenerse. En las estadísticas de la Policía vasca de enero a septiembre se observa que, por primera vez, se superan las 25.000 infracciones penales conocidas en Gipuzkoa en los tres primeros trimestres del año, hasta alcanzar los 25.201 delitos, una cifra que es un 1,7% superior al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 24.777. No obstante, los delitos presenciales bajan un 0,3% –con leves descensos en infracciones como los hurtos o los robos con fuerza en pleno debate sobre la seguridad–, pero el aumento global se debe a que la ciberdelincuencia no da tregua, especialmente las ciberestafas, que suben un 7,5% y ganan peso en el total de infracciones.De hecho, las estafas informáticas ya representan uno de cada cinco delitos que se registran en el territorio, al trepar hasta los 5.373 casos.

Según las estadísticas delictivas publicadas por la Ertzaintza, la ciberdelincuencia en general ha crecido un 8,8% hasta septiembre en Gipuzkoa. Este incremento se debe, en gran medida, al ascenso imparable de las ciberestafas, que suponen nueve de cada diez ciberdelitos investigados. Aunque tampoco se puede pasar por alto que hay otros ciberdelitos, como las ciberfalsificaciones, que prácticamente se han doblado de un año a otro, al pasar de 182 a 301.

Entre las infracciones presenciales, los homicidios consumados se duplican, al pasar de 2 a 4, aunque se aprecia un descenso importante en las tentativas de homicidio (se reducen a la mitad, de 28 a 14). Los delitos de lesiones se incrementan hasta alcanzar los 2.487, mientras que bajan levemente las infracciones contra la libertad sexual, hasta las 253. También se produce un descenso en los delitos contra el patrimonio, a excepción de los robos con fuerza en vivienda y los robos con violencia o intimidación.

En las infracciones contra la seguridad colectiva, que bajan ligeramente, se produce un pequeño repunte en tráfico de drogas, mientras que bajan de forma significativa los delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, que pasan de 477 a 369.

Menor subida en Donostia

Las estadísticas de la Ertzaintza también ofrecen datos de la capital, Donostia, donde el incremento del número total de delitos ha sido menor que en Gipuzkoa, con un 0,5% más que en 2024. Ese estancamiento en la cifra de infracciones se produce gracias al descenso de los delitos presenciales, que bajan un 2,8%, mientras que las denuncias en torno a los ciberdelitos se han disparado en mayor medida que en el resto de Gipuzkoa: el total de ciberdelitos sube un 17,2%, mientras que las estafas informáticas lo hacen un 15,4%.

Por otro lado, en un momento en el que el nuevo alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha puesto el foco en los delincuentes multirreincidentes, en las estadísticas de la Ertzaintza (que no incluyen datos de la Guardia Municipal) se aprecia un descenso en los delitos contra el patrimonio, que pasan de 4.741 a 4.387 (-7,4%).

La Ertzaintza ha incluido por primera vez en sus estadísticas el lugar de origen de las personas detenidas por delitos, en una medida similar a la que ha implantado al elaborar las notas de prensa. Como nacionalidad solo aparece la española, que suma 1.871 detenidos entre enero y septiembre. Entre los arrestados de nacionalidad extranjera (sin detallar la nacionalidad) suman 3.358. Es decir, los extranjeros suman el 64% del total de las 5.229 detenciones realizadas. En el caso de los delitos contra el patrimonio, ese porcentaje sube al 76%.