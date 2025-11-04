Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos ertzainas trasladan a un detenido en las inmediaciones del Hospital Donostia. F. MORQUECHO

Los hurtos y los robos bajan en Gipuzkoa en pleno debate sobre la seguridad

Mientras las infracciones presenciales se reducen un 0,3% en lo que va de año respecto a 2024, los ciberdelitos se incrementan un 8,8%

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El número de delitos tramitados por la Ertzaintza en Gipuzkoa lleva tres años rompiendo récords históricos, con un incremento sostenido desde la pandemia, aunque este ... 2025 parece que la subida empieza a contenerse. En las estadísticas de la Policía vasca de enero a septiembre se observa que, por primera vez, se superan las 25.000 infracciones penales conocidas en Gipuzkoa en los tres primeros trimestres del año, hasta alcanzar los 25.201 delitos, una cifra que es un 1,7% superior al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 24.777. No obstante, los delitos presenciales bajan un 0,3% –con leves descensos en infracciones como los hurtos o los robos con fuerza en pleno debate sobre la seguridad–, pero el aumento global se debe a que la ciberdelincuencia no da tregua, especialmente las ciberestafas, que suben un 7,5% y ganan peso en el total de infracciones.De hecho, las estafas informáticas ya representan uno de cada cinco delitos que se registran en el territorio, al trepar hasta los 5.373 casos.

