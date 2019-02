«Las residencias ya tienen carencia de personal y durante la huelga se agrava» Trabajadoras cubriendo los servicios mínimos. / USOZ Los 19 días de paros se iniciaron ayer en Gipuzkoa con un seguimiento «masivo», según afirma ELA AIENDE S. JIMÉNEZ Jueves, 21 febrero 2019, 06:29

El conflicto en las residencias y centros de día para mayores de Gipuzkoa empieza a hartar a los residentes y sus familiares. Después de los 16 días de paros que se celebraron durante los últimos cuatros meses del año pasado, ayer se iniciaron otros 19 días consecutivos de movilizaciones que se prolongarán hasta el 10 de marzo. Más de 5.000 trabajadoras están llamadas a secundar la huelga, cuya afección se prevé menos notable por la ampliación de los servicios mínimos del 50 al 70% por parte del Gobierno Vasco.

A pesar de esa cobertura, los familiares de los residentes denuncian que son estos quienes acaban padeciendo las consecuencias de la huelga y reclaman que el conflicto se resuelva cuanto antes. «Toda esta situación nos parece mal y es muy preocupante. Aunque con los servicios mínimos están bien atendidos, los cuidados no son los mismos. Queremos que la huelga se acabe cuanto antes y que les den lo que piden, porque es un trabajo muy duro que tiene que estar bien pagado», afirmaban ayer Encarnación y Txomin frente a la residencia Villa Sacramento de Donostia, donde vive uno de sus hermanos.

El Departamento de Empleo y Justicia ha decidido establecer, como ya lo hizo en anteriores movilizaciones, unos servicios mínimos del 70% en residencias que se amplían al 80% durante las horas del desayuno, comida y cena. ELA, el sindicato mayoritario en el sector y convocante de la huelga, considera esa medida «abusiva», ya que la repercusión de los paros en el servicio será menor. Pero los familiares aseguran que la falta de personal, aunque sea de un 20%, se nota.

En los días de huelga Jone Otaegi acude diariamente a acompañar a su madre a la residencia. «Yo sé que si no vengo no sale al jardín porque no hay personal suficiente y se queda en una salita pequeña todo el día», asegura. También añade otro detalle, «que para algunos puede ser una tontería, pero estos días les cambian la vajilla por platos y cubiertos de plástico y los baberos son de papel, por lo que si se les cae comida encima se traspasa a la ropa. Y al final están más pendientes de no mancharse que de comer tranquilos».

Sobre el conflicto entre sindicatos y patronal afirma que es «un desastre, porque no son capaces de ponerse de acuerdo», y aunque señala que comprende la posición de las trabajadoras, «que tienen todo el derecho a reivindicar lo que se merecen», reclama una solución, «por el bien de los pacientes». No obstante, Jone Otaegi denuncia que la falta de personal no solo es un problema durante las jornadas de huelga. «Todas las residencias no tienen el personal suficiente, porque la atención a los mayores necesita tiempo y dedicación, y los trabajadores están asfixiados», afirma.

Manifestación en Donostia

Fuera de las residencias, la primera jornada de huelga estuvo marcada por la concentración y posterior manifestación de las trabajadoras frente al palacio de la Diputación de Gipuzkoa en Donostia. El portavoz de ELA, Txomin Lasa, declaró ante los medios que el seguimiento de la huelga durante el primer día fue «masivo», a pesar de unos servicios mínimos «abusivos». Lasa insistió en que «no hay otro camino posible» para deshacer el conflicto que el «preacuerdo que alcanzó ELA con la mayoría patronal» y que es la Diputación «la que debe financiarlo».

Lasa señaló que la actitud de la institución foral es de una «irresponsabilidad total» ya que se desvinculó de las negociaciones e instó a las partes a acercar posturas, aunque después se negó a financiar, según sostuvo, el preacuerdo alcanzado entre ELA, sindicato mayoritario en el sector, y dos de las cuatro patronales que gestionan las residencias y que suponen «casi el 60 %» de la parte empresarial. Fuentes de la patronal y de la propia Diputación han desmentido la existencia de ese preacuerdo y desde el organismo foral insisten en que no admitirán ningún convenio firmado fuera de la mesa de negociaciones.

«Si no vengo a ver a mi madre se queda todo el día metida en una salita»

ELA afirma que el «único camino posible es aprobar el preacuerdo»

El preacuerdo que ELA afirma haber alcanzado contempla una subida salarial del IPC entre los años 2017 y 2020 más el 8% a dividir entre esos cuatro años, lo que «dotaría de mayor estabilidad y calidad al sector», señalan desde la central. Txomin Lasa advirtió ayer que ELA no contempla ningún «acuerdo por debajo de esas condiciones» y cargó contra la Diputación de Gipuzkoa por «mantener precarizado» este sector, que emplea a unas 5.000 trabajadoras en el territorio.

En la mesa de negociación también hay una propuesta sobre la mesa. La patronal presentó este mismo lunes a LAB, CCOO y UGT un convenio entre 2019 y 2022 que contempla una subida del salario del 3,60% el primer año y del IPC los posteriores. ELA ya ha anunciado que mientras se mantengan congelados los sueldos de 2017 y 2018 no negociará y recuerda que los otros tres sindicatos ya afirmaron que no apoyarían un convenio en minoría. «Por lo tanto, todo lo que ocurre en la mesa de negociación es una farsa», insisten desde el sindicato nacionalista. Si las posturas continúan tan distantes, la huelga proseguirá hasta el día 10 de marzo.