La huelga de pilotos de Air Nostrum obliga a cancelar la mitad de las conexiones Madrid-Hondarribia Los paros tendrán lugar este viernes, el lunes y el próximo día 30 | La compañía informa de que los viajeros afectados pueden pedir la devolución del dinero o cambiar de vuelo EL DIARIO VASCO Jueves, 22 noviembre 2018, 19:06

La huelga convocada por los pilotos de Air Nostrum para este viernes ha obligado a la aerolínea a cancelar la mitad de las conexiones que tenía previstas entre Madrid y San Sebastián, según ha informado este jueves la compañía en su página web. A nivel del Estado se suspenderán un centenar de vuelos. La aerolíena ha señalado que reembolsará el dinero del billete a los viajeros afectados que así lo deseen o les reubicará en otros vuelos del día o en otras fechas.

Este viernes no despegarán desde Hondarribia tres de los seis vuelos previstos con destino Madrid, el de las 9.25 horas, 16.45 y 20.50. Además, tampoco aterrizarán tres aviones que debían partir a las 7.35 horas, 14.55 y 19.00 desde el aeropuerto Adolfo Suárez.

El lunes se vivirá la misma situación, ya que los pilotos de Air Nostrum están llamados a otra jornada de paro. Para ese día están canceladas otras seis conexiones, la mitad de las previstas, de esta ruta, una de las dos que operan en San Sebastián.

La compañía aérea ha informado de que en los próximos días anunciará en su página web los vuelos que, en principio, si no se llega antes a un acuerdo con los sindicatos, se cancelarán el tercer día de huelga, el viernes día 30.

Vuelos afectados en Hondarribia Viernes Madrid-San Sebastián con salida a las 7.35, 14.55 y 19.00 horas. San Sebastián-Madrid con salida a las 9.25, 16.45 y 20.50 horas. Lunes Madrid-San Sebastián con salida a las 12.00, 14.55 y 19 horas. San Sebastián-Madrid con salida a las 13.50, 16.45 y 20.50 horas. Viernes La compañía ha anunciado que en los próximos días hará pública la información sobre los vuelos cancelados a través de su página web.

En el caso del aeropuerto de Loiu, se verán afectadas las conexiones que Air Nostrum opera entre Bilbao y Santiago de Compostela y Valencia. Según el listado de cancelaciones colgado en la web de la aerolínea, se han suspendido cuatro vuelos, dos con salida en Bilbao y destino Santiago de Compostela y Valencia; y en sentido opuesto. El lunes, se verán afectadas las mismas conexiones.

Desde Pamplona, otro de los aeropuertos donde opera la franquicia en la conexión con Madrid, otras cuatro operaciones se han cancelado, tanto hoy como el lunes. Dos vuelos Pamplona-Madrid y otros dos Madrid-Pamplona.

A nivel del Estado los servicios mínimos contemplan el 100 % de los vuelos con origen o destino en Baleares, Canarias y Melilla, los vuelos en Obligación de Servicio Público en territorios peninsulares (Almería-Sevilla, Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona), el 28 % de los vuelos entre ciudades españolas en que la alternativa sea inferior a 5 horas y el 42 % para los que superen las 5 horas y para ciudades extranjeras. En Gipuzkoa, que se encuadraría en el segundo grupo, de doce conexiones previstas, se suspenden la mitad.

Aviso a los usuarios

Air Nostrum ha indicado que los clientes que hayan adquirido sus billetes a través de iberia.com recibirán un mensaje de Iberia, compañía para la que Air Nostrum opera los vuelos afectados, sobre la incidencia que se haya producido. Si han adquirido los billetes a través de una agencia de viajes será esta quien contacte con los clientes, y en caso de no recibir ninguna notificación, pueden contactar con Serviberia o la agencia de viajes para ver las alternativas disponibles, informa la compañía.

Air Nostrum ha subrayado que lamenta los inconvenientes causados a los clientes, al tiempo que agradece su comprensión ante esta situación. Asegura que está haciendo todo lo posible para ofrecer soluciones alternativas a los clientes afectados.

Por su parte, el sindicato de pilotos Sepla ha convocado esta huelga al entender que la compañía está desviando la producción a otras aerolíneas de los mismos propietarios, poniendo en riesgo el futuro y las condiciones de trabajo. Denuncia que Air Nostrum está cediendo rutas que opera para Iberia Regional a otras aerolíneas como la maltesa MedOps, controlada en el 51 % por los propios accionistas de la compañía valenciana, según afirmó el pasado día 8 el delegado sindical Manuel Reyes.

Los dueños de Air Nostrum crearon hace un año el grupo Inversión en Líneas Aéreas Internacionales (ILAI) del que cuelgan, además de MedOps y Air Nostrum, aerolíneas como la irlandesa Hibernian (de la que controlan el 100 %), la paraguaya Ampy (33 %) y la argentina FlyEst (49 %). Esas empresas finalmente están realizando vuelos contratados por Iberia, que suponen un 75 % de toda la producción de Air Nostrum, que ha pasado ya cuatro aviones a MedOps -que opera las rutas regionales de Iberia en Baleares y las que unen la península con este archipiélago-, uno a Hibernian y dos turbohélices a Canary Fly (Binter), a la que subcontrata parte de su producción, según el Sepla.

Air Nostrum, por su parte, defiende su estrategia empresarial y denuncia un intento «de controlar la producción» por parte de los trabajadores, con los que este jueves se han vuelto a reunir, aunque ambas partes no han llegado a ningún acuerdo. Desde la aerolínea advierten de que la negociación no es fácil. Alegan que sobre la mesa no está la renovación de un convenio o condiciones laborales.