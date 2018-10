Los hoteles y la hostelería de Gipuzkoa, contrarios a la ecotasa El sector recuerda que «solo» el 20% de quienes visitan Gipuzkoa duerme en el territorio y califica el impuesto de «injusto» ESTRELLA VALLEJO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018, 06:23

Solo el 20% de los turistas que visitan Gipuzkoa pernocta en el territorio. Con este dato trata de argumentar Paul Lizeaga por qué Hoteles de Gipuzkoa no aprueba una tasa turística en el territorio. «Parece injusto y discriminatorio imponer solo a quienes pernoctan un gravamen para sufragar los efectos derivados de quienes solo nos visitan». El mismo motivo expone el secretario general de la Hostelería de Gipuzkoa, Kino Martínez.

Lizeaga considera que dicho impuesto se está contemplando para ser aplicado fundamentalmente en San Sebastián, «con la desventaja competitiva que supondría para los hoteles», dice en referencia a que la gran mayoría de municipios vascos no la aplicarían.

Asimismo, hace hincapié en que «en ocasiones» algunos debates sobre la tasa se están planteando «como compensación a efectos negativos del turismo sin valorar su aportación a la economía de la ciudad». Así recuerda por ejemplo que el turismo representa el 15% del PIB en Donostia y el 7,7% en Gipuzkoa y que su buen estado de salud trae consigo «mejoras en la calidad del empleo ligado al sector».

Revisión en cuatro años

Martínez, por su parte, pone en valor el «importante» esfuerzo inversor que «multitud» de pequeños empresarios locales llevan varios años realizando. «El premio a este esfuerzo por parte del sector privado no puede ser la imposición de un impuesto turístico que, con toda seguridad, restará competitividad al destino. No, al menos, hasta que no se asiente este importante aumento de la plaza alojativa y se consoliden las nuevas inversiones en el sector», apunta.

Desde la hostelería guipuzcoana se concluye así que el momento en el que se inició el debate, «en un verano en el que se hablaba de saturación»; la «incoherencia» de a quién se le aplicaría la tasa; la necesidad de asentar la nueva oferta alojativa, con pisos turísticos incluidos, y el «trato discriminatorio» hacia el sector respecto a otros sectores, «nos lleva a decir no a la propuesta de establecer una tasa», reitera Martínez.

No obstante, no cierra todas las puertas y se muestra dispuesto a «revisar esa negativa» en un periodo de cuatro o cinco años, un plazo que considera mínimo «para dotar de estabilidad al sector alojativo guipuzcoano, acometer obras de mejora en nuestras infraestructuras de acceso y aportar conocimiento sobre el efecto que la actividad conjunta de turistas, visitantes y excursionistas, tiene sobre el territorio».