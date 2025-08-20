Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Acceso al servicio de Urgencias del Hospital Bidasoa. F. de la Hera

Los hospitales Bidasoa y Mendaro informan ya por SMS a familiares y acompañantes de pacientes de áreas quirúrgicas

Los centros hospitalarios de Donostia, Alto Deba y Zumarraga se unirán al proyecto de forma paulatina hasta fin de año

A. I.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:46

Ocho hospitales de la red de Osakidetza han puesto en marcha el sistema de mensajes de móvil (SMS) denominado Eskutik, dirigido a familiares y acompañantes ... de pacientes de las áreas quirúrgicas de los hospitales Bidasoa, Mendaro, Santiago, Txagorritxu, San Eloy, Urduliz y Basurto, según ha informado este miércoles el Departamento de Salud, que ha añadido que solo en el primer semestre de este año ya se han enviado 135.883 mensajes a acompañantes de más de 20.000 enfermos.

