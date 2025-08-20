Los hospitales Bidasoa y Mendaro informan ya por SMS a familiares y acompañantes de pacientes de áreas quirúrgicas

Ocho hospitales de la red de Osakidetza han puesto en marcha el sistema de mensajes de móvil (SMS) denominado Eskutik, dirigido a familiares y acompañantes ... de pacientes de las áreas quirúrgicas de los hospitales Bidasoa, Mendaro, Santiago, Txagorritxu, San Eloy, Urduliz y Basurto, según ha informado este miércoles el Departamento de Salud, que ha añadido que solo en el primer semestre de este año ya se han enviado 135.883 mensajes a acompañantes de más de 20.000 enfermos.

El Hospital de San Eloy en Bizkaia y el Hospital de Txagorritu en Araba han sido los últimos hospitales de Osakidetza en sumarse a este nuevo sistema que informa en tiempo real sobre la situación de la persona que ingresa en Urgencias hospitalarias o acude a un centro hospitalario para someterse a una intervención quirúrgica.

El funcionamiento del sistema es el siguiente: a su llegada al hospital, el Servicio de Admisión informa a los y las pacientes y a sus acompañantes de la posibilidad de acceder a este sistema, facilitando un número de teléfono móvil para recibir información sobre cuestiones como la ubicación y movimientos de los y las pacientes en el área quirúrgica y en las Urgencias, y si se procede a su ingreso en planta de hospitalización o se produce el alta médica.

Toda la información que proporciona Eskutik sobre las diferentes etapas del paso de los pacientes por el área quirúrgica y las Urgencias del hospital es comunicada a través de SMS a los teléfonos de los acompantes y familiares. El Departamento de Salud ha indicado que Osakidetza ha optado por uso de mensajes de móvil «buscando la mayor accesibilidad posible para los usuarios finales, que son las y los familiares y acompañantes. La comunicación a través de SMS es en la actualidad la solución tecnológica más universal, ya que no implica la obligatoriedad del uso de smartphones, la necesidad de descarga de una app o el acceso a un sitio web para su uso por parte de la ciudadanía».

Osakidetza contempla el despliegue progresivo de Eskutik en otros centros hospitalarios de la red. En Gipuzkoa, los hospitales Alto Deba, Zumarraga y Donostia se unirán al proyecto de forma paulatina hasta fin de año, al igual que Cruces y Galdakao.

Desde el Departamento de Salud se ha recalcado que «Eskutik, al proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el estado de los pacientes, como el inicio y fin de una cirugía o la progresión en Urgencias, reduce la incertidumbre y la ansiedad de familiares y acompañantes; y ayuda a la humanización del proceso. Además, la transparencia y la comunicación constante a través de Eskutik mejoran el bienestar emocional de las personas implicadas».