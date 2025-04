Coronavirus en Gipuzkoa: la UCI del Hospital Donostia atiende un 27% más de pacientes Covid que en la primera ola

«No faltan camas, faltan manos. Aunque lo que peor se lleva es lo emocional»

Aunque los responsables sanitarios insisten en que Euskadi aún está lejos de llegar al nivel de alerta máxima que obligaría a habilitar más camas, los profesionales que trabajan a diario en las unidades de cuidados intensivos no dan abasto. «Camas hay, todavía tenemos margen y aún no se ha llegado al extremo de ocupar los quirófanos como UCI ni a derivar pacientes críticos con otras dolencias a Policlínica, como ocurrió en la primera ola. Lo que faltan son manos. Hay muy poca gente y muchas veces hay que cubrir ausencias de compañeras, porque es personal especializado el que se necesita en la UCI», advierte la portavoz de Satse, Pilar Mendia.

Sin embargo, afirma que «lo que peor llevan» sus compañeras es la parte emocional. «Que te diga un paciente 'dile a mi familia que la quiero', o que te miren con esos ojos como diciendo 'qué me va a pasar' es un horror. Y no es solo un paciente, sino uno tras otro», asegura. Otra de las situaciones «más duras y más impactantes» es el momento de tener que intubar al paciente, «porque puede ser que ya no despiertes». Y según señala Mendia, en esta cuarta ola «se está intubando a casi todos los que ingresan en UCI, porque el paciente es más joven y sin patologías previas y en la primera ola eran personas mayores a las que no se podían intubar, porque no lo aguantarían». A esta 'carga' emocional se le suman intensas jornadas de trabajo en unas UCI «en una situación muy mala». Por eso cualquier mínimo aumento de los contagios se percibe con temor en estas unidades.