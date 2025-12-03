Las 'zonas muertas' de Gipuzkoa

En la actualidad, no suele utilizarse la expresión 'zonas muertas' pero en los años 60 era la forma de referirse a las áreas a las ... que no llegaba la cobertura de la televisión en desarrollo. En un territorio con tantas montañas y valles como el nuestro, era normal que las aún precarias ondas televisivas no llegaran a muchos hogares guipuzcoanos.

Hay que tener en cuenta que cuando los propietarios de los primeros televisores pudieron sintonizar con el único canal de TVE, en agosto de 1960, lo tenían que hacer directamente con el emisor de Sollube, en Bizkaia. Habría que esperar varios años para que se fueran instalando repetidores de la señal, el principal en Jaizkibel y otros en el donostiarra monte Ulia, el Usurbe de Beasain, la zona de Oiaun en Zumarraga,…

En 1960, la cobertura era aún muy limitada. El 3 de diciembre de aquel año encontramos en la última página de EL DIARIO VASCO un artículo con el siguiente encabezamiento…

(¿A que se hace extraño ver escrito el monte Txindoki con su grafía castellanizada, Chindoqui?).

El texto empezaba haciéndose eco del 'boom' que experimentaba la televisión en Gipuzkoa. Muchos habitantes dedicaban sus ahorros a comprar un televisor e instalar una antena, entonces individual. Sin embargo, a veces llegaba después la frustración...

«No todo el monte es orégano. Junto a zonas que entran plenamente en el campo de acción directa de las ondas que emite la estación repetidora de Sollube, existen otras muchas en la 'penumbra' y cuantiosas en plena 'oscuridad'», escribía Olazábal 65 años atrás.

Parte de la comarca de Donostialdea era 'zona muerta', «acusadamente Rentería y Pasajes», además de Amara, Ondarreta y parte de Gros en la capital. «Esto por lo que se refiere a la zona propiamente dicha de San Sebastián, porque en la provincia encontraríamos infinidad de zonas muertas, particularmente en la cuenca del Oria».

Elevando las antenas

Ante los problemas para sintonizar la anhelada 'tele' proveniente de Sollube, algunos encargaban enormes antenas…

«Aquellas personas que se han decidió a instalar la televisión en su hogar y reciben la mala nueva del técnico, que su casa está situada en una de esas zonas muertas, pueden obviar a medias este inconveniente elevando las dimensiones de la antena, hasta llegar al lugar por donde pasen las ondas».

Añadía Olazábal en DV que «es esta una precaria solución, agravada lógicamente por el mayor desembolso que impone la extensión del mástil. En algunas zonas de absoluta 'oscuridad', las antenas tendrían que rivalizar con la misma torre del Buen Pastor».

No quedaba otra que tener paciencia y aguardar a la instalación de nuevos repetidores por el territorio guipuzcoano.

Según escribían hace 65 años, «al parecer, todo quedaría solucionado con el emplazamiento de otros dos repetidores: uno en el monte Ulía y otro en el Chindoqui. Cuando se ha realizado lo más difícil, es una pena que no se den los últimos toques»