Las viajeras botellas con mensaje llegadas de la mar

Todos hemos soñado alguna vez con lanzar al mar una botella con un mensaje, o al menos conformarnos con hallar uno de estos especiales envases de vidrio que finalizan en una playa su largo e incierto periplo a merced de las olas. Desde que en el año 310 a. C. el filósofo griego Theophrastus, alumno de Aristóteles, arrojara una para probar que las aguas del Mar Mediterráneo estaban formadas por un flujo que venía del Atlántico, se ha utilizado como medio de comunicación para enviar mensajes de socorro, mostrar sentimientos personales, felicitar a conocidos o extraños, declarar el amor a una persona, facilitar estudios científicos y expediciones, o como viaje final de las cenizas de un ser querido para honrar su memoria. Verla desaparecer sobre las saladas corrientes de agua siempre ha tenido un toque de romanticismo, añoranza, intriga, reto y fe en el azar.

La famosa botella de Matsuyama y el viaje más largo

Aunque no está relacionado con Gipuzkoa, no está de menos recordar uno de los casos más impresionantes de estos peregrinos marítimos sin ruta fija fue el protagonizado por Chunosuke Matsuyama, un marino japonés que naufragó con 44 compañeros en 1784. Poco antes de que él y sus compañeros murieran de hambre en un arrecife de coral del Pacífico, escribió un breve relato de su tragedia en un pedazo de madera, lo selló en una botella y la arrojó en el mar. El envase estuvo durante 151 años a la deriva, hasta que 1935 arribó a la costa del pueblo donde curiosamente había nacido Matsuyama.

En cuanto a otro dato curioso fuera de nuestras fronteras, se considera que el viaje más largo fue el de una botella a la que se le puso un nombre de un barco y una ópera que son muy populares hoy en día, 'El Holandés Errante'. Fue lanzada por primera vez por parte de una expedición de científicos alemanes en 1929 en el sur del Océano Índico. En el interior había un mensaje que se podía leer sin romper la botella, pidiéndole al que la encontrara que lo notificase y la lanzara de nuevo al mar… Arribó a las costas de América del Sur. Allí se encontró, se informó del hallazgo, y fue arrojada de nuevo. A continuación, sin prisa pero sin pausa, puso rumbo hacia el Atlántico, luego atravesó el Océano Índico, pasando por más o menos la zona donde había sido lanzada. Por último, volvió a aparecer en la Costa de Australia en 1935.

Una botella en el Urumea con un concurso francés

Las costas guipuzcoanas también han sido receptoras de botellas con mensaje que no conocen la brújula ni se guían por las estrellas. Los periódicos locales han dado buena cuenta de sus peculiares travesías. Una de las primeras informaciones data de 1902. Se trata de una breve noticia de 'La Voz de Guipúzcoa' en la que informaba de que un arrantzale había localizado en altamar una herméticamente cerrada que contenía una carta escrita en inglés. Según el periodista, el hallazgo «fue la comidilla, especialmente entre la gente de mar». Indicó que como el pescador no sabía inglés, se llevó la intrigante misiva al consultado para que fuera traducida. No trascendió su contenido.

Más amplia fue una noticia publicada por 'La Voz de España' en 1955. Informó de que se habían presentado en la redacción del diario cuatro chavales de entre 10 y 12 años, acompañados por otro joven de más edad. Relataron a los periodistas que estaban pescando cangrejos con un salabardo en el río Urumea, entre el Puente María Cristina y la caseta del transformador cuando se percataron de que habían 'pescado' una botella. Para su sorpresa, enseguida aparecieron un par más. Ansiosos, abrieron dos de ellas. La tercera se la llevó a casa uno de los niños para descubrir su contenido en solitario, según explicaron.

Ampliar Fotografía publicada por 'La Voz de España' con los niños que hallaron la botella en el río Urumea.

El contenido de las botellas dejó boquiabiertos a todos, tanto menores como adultos. El mensaje desvelaba que el periódico francés 'Le Parisien Libéré' había organizado «un concurso que consistía en meter dentro de la botella un cupón expresando el mensaje que enviarían en caso de hallarse en una isla desierta. Hay tres millones de francos para este concurso y también tienen su premio los pescadores de dichas botellas, que deben enviar inmediatamente el cupón que se halla dentro a la dirección de 'Le Parisien Libéré'».

Una de las botellas -proseguía la noticia- contenía un mensaje de una «señorita» domiciliada en Irun en el que ponía: «Con confort y un compañero no abandonaría la isla en toda la vida. Venid amigo y tenedme en vuestra compañía para siempre». El diario calificó el texto de «muy femenino y romántico».

En la segunda botella el mensaje pertenecía a un niño de cinco años residente en Biarritz y era de una «emocionante brevedad», según los periodistas. Decía así: «Que vengan mi papá y mamá».

En la noticia se destacaba que «los pescadores de botellas deben expresar el lugar y la hora en la que la hallaron. Y hay un primer premio -suponemos que por sorteo- de veinte mil francos. Este curioso concurso está patrocinado por la productora norteamericana de películas R. K. O., con motivo del estreno de su producción 'La Venus de las aguas calientes'».

La noticia finalizaba señalando que el hallazgo de las tres botellas por los niños en el Urumea «atrajo a numerosos curiosos que esperaban con ansiedad el momento de abrirlos. Luego hubo un poquito de decepción». Sin embargo, el sorprendente avistamiento impulsó a los menores que habían hallado las botellas en el Urumea a desplazarse hasta la playa de La Concha por si se topaban con más misteriosos envases de vidrio.

Desde «el fin del mundo» a La Concha tras la borrachera de dos marineros

En 1955 se informó de la llegada a Donostia de una botella que había sido lanzada desde un barco nada más ni nada menos que en aguas de Finisterre, conocido como «el fin del mundo» porque los romanos lo consideraban el límite occidental de la Tierra, de donde provenía su nombre «Finis Terrae».

Esta historia comenzó la noche del 14 de diciembre de 1954 cuando el buque de pasajeros inglés 'Higland Chieftain' se encontraba en ese punto de la costa de La Coruña. Dos marineros acababan de cumplir una dura y movida guardia, cenaron y se tomaron una botella de alcohol. Se encontraban borrachos cuando decidieron lanzar al mar una botella con un mensaje de felicitación de Pascuas y Año Nuevo dirigido a todo el mundo. Impulsada por el viento y la corriente la botella fue avanzando día a día en mar abierto. Tras sortear el cabo Ortegal, en La Coruña, penetró en aguas del Cantábrico. No se detuvo en las sucesivas playas ante las que iba desfilando -Avilés, Gijón, Santander... Transcurridos 233 días, el 3 de agoto de 1955, arribó en la playa de San Sebastián. Había recorrido un total de 340 millas.

Ampliar El buque de pasajeros inglés 'Higland Chieftain', desde donde se lanzó la botella mensajera.

La botella fue descubierta por el donostiarra Julian Irazabal mientras se bañaba en la bahía de La Concha. Estaba cubierta de algas, hidrarios, larvas y hasta percebes, aunque estas últimas no eran comestibles, ya que se trataba del conocido como 'percebe da madeira', 'falso percebe', 'pata de cabra' o 'percebe de pau'. Generalmente se encuentran adheridos a la tablazón del casco de los barcos, a los maderos y a otros objetos flotantes en el mar.

Por otra parte, cuatro años después fue hallada en la playa de Itzurun, en Zumaia, una botella que contenía un breve mensaje y unos sellos de correo. Firmaba la misiva Jhon Walkins, de 13 años. La había arrojado al mar en San Sebastián dos días antes.

No menos curioso es que en 1963 en la vecina localidad de Deba un matrimonio mejicano que se encontraba de vacaciones encontró en la playa una botella arrojada al mar dentro de la cual se encontraba una «simpática» carta firmada y fechada el 27 de agosto de 1962 en un puerto de Inglaterra, adjunta a la que iba el ruego de que quien la recogiera se pusiera en comunicación con el autor del envío.

Una joven norteamericana, un pescador gallego y la playa de Zumaia

También es sorprendente el caso de una norteamericana de 20 años llamada Roberta Danzansky. Recibió una curiosa carta en su casa de Washington. «Señorita, ¿recuerda el 9 de julio de 1966 a bordo del «S. S. Francia» en medio del Atlántico?», decía la misiva firmada por Arcadio Fernández Pérez, un vecino del municipio asturiano de Cudillero. Encontró en una playa de Zarautz el mensaje que la joven estadounidense había introducido en una botella de cava. El hombre era el patrón del pesquero 'Faro de la Guía', que se encontraba faenando en el Golfo de Vizcaya. En un pequeño reportaje publicado por 'The Washington Post', la joven señaló que el día 9 de julio de 1966 disfrutó de un «glorioso atardecer» a bordo del «S. S. Francia». «Comimos en la mesa del capitán. Estaba acompañada por el joven Steve Meyers, de Chicago, a quién había conocido a bordo. Sus padres habían traído una botella de champagne. La bebimos, escribimos una nota, la metimos en la botella y la lanzamos al océano», explicó.

Ampliar Vista de la playa de Itzurun, en Zumaia, a mediados del pasado siglo. Kutxateka

Roberta Danzansky respondió a Arcadio en una carta en la que le comunicaba que sus abuelos maternos eran naturales de Andalucía y que emigraron a América en busca de fortuna. El pescador 'pixueto' intercambió tres o cuatro misivas más con la joven norteamericana y luego finalizó el intercambio epistolar.

Del buque de vela más grande del mundo a Hondarribia

«Estamos sobre el buque de vela más grande del mundo en medio del océano Atlántico. Si alguna vez la suerte hace que usted encuentre este mensaje le agradecería que me escribiera, sería fantástico que llegara a conocerle. Saludos. Catherine Duchatelet». Este escueto texto, redactado en 1994, fue encontrado cinco años después junto con un billete de cinco dólares en el interior de una botella que supo sortear las corrientes marinas y pudo llegar a las inmediaciones del Molino, por cuatro voluntarios de la Cruz Roja de Hondarribia. Según explicaron a este periódico, los jóvenes se encontraban vigilando una prueba de piragüismo que se disputaba entre Pasaia y las instalaciones del club Santiagotarrak de Irun, cuando se tropezaron con el especial viajero sin rumbo que esperaba paciente sobre la arena que alguien retirará el sellado tapón de su 'proa'.

Ampliar Los cuatro voluntarios de la Cruz Roja de Hondarribia leen la carta de Catherine Duchatelet. DV

«Fue algo increíble. Nunca nos había pasado nada parecido. Fue una sorpresa para todos. El caso es que íbamos despacio y había un montón de basura, plásticos y maderas, pero fueron las lampernas que tenía pegadas la botella mensajera lo que nos llamó verdaderamente la atención para que diéramos la vuelta para recogerla», comentaron.

El mensaje estaba redactado a mano en francés sobre un folio que contenía la dirección de la mensajera, la fecha (21de abril de 1995) y el punto exacto de localización desde donde fue arrojado este singular correo (L: 24º 54'/ G: 38º 39' W).

Ampliar Catherine Duchatelet.

En el membrete aparecía impreso el nombre de la embarcación, 'Transatlantique Printemps 95', acompañado de un tridente, logotipo del Club Mediterráneo, y un dibujo de un gran buque con cinco mástiles. Catherine Duchatelet residía en Le Havre, localidad francesa situada en la región de Normandía y considerada a su vez un importante puerto de pasajeros y mercancías. Los voluntarios guipuzcoanos siguieron a pies juntillas los deseos de la nostálgica pasajera y le remitieron una carta a su domicilio para ponerse en contacto. El efectivo precinto que tenía la botella obligó a los jóvenes a romper el vidrio para poder extraer su contenido. Conservaron el corcho de la botella de vino francés, el mensaje y los 5 dólares.

Por su parte, Catherine Duchatelet se quedó estupefacta cuando los cuatro voluntarios de Cruz Roja le telefonearon a su domicilio para decirle que habían rescatado la botella con el mensaje que arrojó al mar en el centro del océano Atlántico hacía cuatro años. «Es increíble, no me lo podía creer. Cuando recibí la llamada me sentí como si fuera el día de Papa Noel», manifestó.

Una travesía de 400 millas náuticas, de Nantes a Sagüés

En 2015, también en este periódico, se publicó la historia de un joven de Manchester residente en Donostia llamado James Wood, y que era conocido con el apodo de 'Buddy'. Daba clases de inglés en el British Center de Bermingham y practicaba surf y boxeo. El 1 de septiembre de ese año se encontraba remando sobre su tabla de surf en la zona de las rocas de Sagüés. Vio algo flotando en el agua que le llamó la atención. Pensó «Fuck, qué asco, basura». Sin embargo, se percató de que se trataba de un envase de vidrio verde recubierto de lapas. Lo abrió y descubrió una carta firmada por un tal Thomas. Este indicaba que la había arrojada al mar el 4 de enero en el puerto Saint Nazaire, en Nantes.

Ampliar James Wood, 'Buddy', con el mensaje y la botella hallada en La Zurriola. DV

La ciudad francesa se encuentra a 439,96 kilómetros de distancia por vía aérea de Donostia. 648,73 por carretera. Unas 400 millas náuticas. Recorrió el puerto de La Rochelle. Luego Rochefort, Burdeos. Toda la zona surfera de Hossegor. Pero antes, Arcachon, Capbreton, La Piste, la Santosha, Le Prévent. Y después, La Seignosse y, ¿quién sabe? Acaso topó incluso con la Belharra... Pasó el invierno, la primavera y parte del verano entre las olas.

El teléfono de Thomas estaba en el mensaje desteñido por el salitre y la espuma de las olas, por lo que 'Buddy' intentó ponerse en contacto con él tanto por medio del móvil como de las redes sociales, incluso encontró su muro de Facebook.

La carta de una niña alemana desde la Bretaña francesa a Orio

En 2018, una niña alemana llamada Anne se encontraba de vacaciones en la Bretaña francesa. Debía viajar a Estados Unidos y lanzó al mar una botella con un mensaje en el que expresaba su temor por el viaje y que terminó arribando en una playa de Orio.

Su carta decía:

«Hey!

Mi nombre es Anne y soy de Alemania. Escribo esta carta porque mi madre dijo que me ayudaría ya que estoy triste porque no tengo una familia de acogida. En agosto volaré a Estados Unidos para vivir allí durante 5/6 meses por un intercambio de estudios. Por ello pienso habitualmente sobre mi familia de acogida y por qué no tengo una. Pero no escribo esta carta desde Alemania, la escribo en mis vacaciones. Mi familia y yo estamos en Plazevel, Francia. Este pequeño pueblo está en Bretaña, junto al Atlántico. Caminamos, nadamos, montamos en bicicleta, vamos de compras… Estaremos aquí dos semanas. Así que, cuando leas esta carta, estaré muy feliz cuando me respondas a mi e-mail. Puedes escribirme sobre lo que estás haciendo, cuales son tus problemas y donde encontraste mi botella! Escríbeme lo que quieras. Estaré muy feliz cuando alguien me responda! Quizás, para entonces, ya tenga una familia de acogida y pueda decirte donde vivo. Estaré feliz en mis vacaciones.

Saludos, Anne.»

Para su sorpresa, obtuvo respuesta:

«Hola, he encontrado esta botella el siete de julio en la playa de Penhors, Plovan (departamento 29, Finisterre). Probablemente donde la acaban de tirar al mar. He decidido darle una ayuda con una nueva salida, entre Lorient y la isla de Groix este jueves 12 de julio. Me voy a la isla de Groix en coche, tren y barco para unos días de vacaciones. Me gustaria tener noticias de esta botella cordialmente Annef».

Ampliar Vista general de la playa de Orio. DV

Tras unos 850 kilómetros por las costas francesas la botella puso fin a su viaje sobre las olas en el litoral guipuzcoano. «Hola Anne, no se a quien me dirijo porque veo dos nombres iguales. Os escribo para deciros que he encontrado vuestra botella con su mensaje a 5 millas de Orio, pueblo de la costa vasca cerca de San Sebastián, que es la capital de Guipúzcoa, España. Os envío una foto para que me veais, cordialmente, Manuel».

De Terranova hasta las manos de un surfista inglés en La Zurriola

Era una noche fría en las aguas del Atlántico Norte en 2003. A bordo del pesquero 'Artic Eagle' ('El águila del Ártico'), a unas cuantas millas náuticas de la Isla de Terranova, Craig Drover buscaba una forma de matar el aburrimiento después de una larga jornada pescando cangrejos de las nieves. ¿Por qué no lanzar un mensaje dentro de una botella al mar?, se preguntó. Cogió una hoja de papel, escribió un escueto mensaje en el que incluyó sus coordenadas y su contacto y lo introdujo dentro de una botella de licor. La lanzó con la misma emoción de un niño que juega por primera vez. Lo que empezó como un simple pasatiempo se convirtió en un 'hobby' para este pescador canadiense, cuyos mensajes han navegado miles de kilómetros hasta ser recibidos en rincones muy diversos de todo el mundo. En San Sebastián llegó a manos de un joven surfista llamado Iñigo Campo, que tenía entonces 21 años. Se topó con una de las botellas de Craig Drover mientras cogía olas en La Zurriola. Su botella recorrió más de 4.000 kilómetros a través del océano Atlántico en un viaje de un año desde la costa de Terranova hasta la de Donostia.

Ampliar Iñigo Campo muestra la misiva que había sido introducida en la botella. DV

El surfero vio algo que le llamó la atención. Flotando, entre troncos y restos arrastrados por la mala mar, destacaba una botella de cristal que contenía un objeto azul en su interior. Se acercó remando y la cogió. El cierre estaba cubierto con cinta aislante negra, sobre la que habían crecido percebes. Nadó hasta la orilla y la dejó en la arena para seguir surfeando. Unas pocas olas después tuvo que salir. Le picaba la curiosidad.

Cogió la moto y volvió a su casa, en Errenteria, donde abrió el tesoro recién descubierto, que además de un trozo de papel protegido por una bolsa azul de plástico, contenía un intenso olor a alcohol que impregnó el hogar. Es el mismo texto que ya han leído decenas de personas en todo el mundo: «Esta botella fue lanzada por la borda del barco pesquero 'Arctic Eagle' en los Grandes Bancos de Terranova, Canadá, mientras pescaba cangrejo de las nieves».. También proporciona las coordenadas GPS del barco, que lo situaban justo al oeste de St John's, la capital de Terranova.

Según la última cuenta de ese año, los mensajes de Craig Drover habían sido respondidos en 77 ocasiones desde 12 países diferentes –España (12), Portugal (2), Inglaterra (10), Escocia (11), Francia (16), Islas Feroe (2), EE UU (2), Bahamas (3), Noruega (1)–. Iñigo le envió su respuesta. Las misivas del arrantzale canadiense han sido estudiados para demostrar el poder de las corrientes marinas en distintos puntos del planeta.