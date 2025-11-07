Los tiempos de Ruiz Mateos y Toshack

¿Les apetece un viaje en el tiempo? ¿Por ejemplo, de cuarenta años hacia atrás?

Pues hagámoslo, hojeando la edición de EL DIARIO VASCO del ... 7 de noviembre de 1985. Esta era su primera página…

Ardanza, Garaikoetxea, Morán, Ruiz Mateos, Jaruzelski, Toshkack… Sólo por los nombres propios, está claro que estamos en 1985, cuando el diario costaba 45 pesetas y tenía, tal día como hoy, 52 páginas.

En la segunda se publicaban entonces las 'Cartas al director'…

Estaba caliente la sección, con Joseba Elosegui contestando a una respuesta, y la Diputación de Bizkaia ofendida porque Luis R. Aizpeolea había calificado de «personaje» al diputado general de aquel territorio, José María Makua.

En la página 3 empezaba entonces la sección de política vasca, aún con la escisión del PNV en carne viva…

En la página 11 empezaban las ediciones comarcales. Nos fijamos en la de San Sebastián…

Los intentos para recuperar la plaza de toros volvían centrar la actualidad donostiarra.

A continuación llegaban dos colaboraciones diarias muy populares, las firmadas por Basarri, con su mirada a los movimientos del mundo rural guipuzcoano, y las curiosidades de José María Busca Isusi…

En la sección de Deportes se centraban en los problemas que tenía John Benjamin Toshack para alinear la defensa de la Real Sociedad en San Mamés…

¿Se han fijado en el duelo en la cumbre del ajedrez entre Karpov y Kasparov?

Si les apetece, nos vamos al cine de hace cuarenta años…

En la cartelera donostiarra estaban 'Réquiem por un campesino español' en el Astoria, 'La corte del faraón' en el Miramar, 'El honor de los Prizzi' en el Principal o 'Mad Max, más allá de la cúpula del trueno' en el Savoy, que estaba a punto de estrenar 'Cocoon'.

Llegamos ya a la última página de aquel 7 de noviembre de 1985…

Noticias de última hora, anécdotas y la viñeta de Forges, aquel día sobre el novedoso IVA.