«¿Quiere usted comprar turrón?»

Cuando hace días que los turrones ocupan grandes espacios en los supermercados guipuzcoanos, echamos un vistazo a algunos anuncios del típico dulce navideño, que también ... antaño aparecían pronto en las páginas de EL DIARIO VASCO, a partir de mediados de noviembre.

Terminaremos en 1970 pero nuestra 'Selección de recortes' de hoy comienza en 1939, en las primeras navidades tras la Guerra Civil. Entonces, entre otros abigarrados anuncios, encontramos dos de turrones, los de Caramelos 'La Concha' en la donostiarra plaza Easo y los de otra fábrica muy cercana, Gayarre, en la calle Easo, entonces denominada Víctor Pradera…

Ampliar

Curiosa la invitación a molestarse a bajar a la bodega para beneficiarse de la compra de turrones…

Durante años, la referencia guipuzcoana en la turronería artesanal estaba en el Boulevard, en La Valencianeta…

Ampliar

«La Casa (con mayúsculas) más antigua y acreditada», aseguraban en 1946.

Ya puestos a comprar turrones, mejor pedir un lote variado y amplio. Como el que ofrecía Pakers en las navidades del año 1950…

A cambio de 110 pesetas, no se quedarían de hambre, que ahora las tabletas de turrón rondan entre los 200 y 300 gramos y hace 75 años ofrecían 500 gramos de varias especialidades, mientras que incluían un kilo del tipo 'Alicante Imperial'. Y con entrega a domicilio, como en el siglo XXI.

La publicidad de tabletas navideñas con frecuencia mostraba la tensión entre cantidad y calidad. O sea, que no escatime usted en calidad y abra la cartera, que para «unos días al año» en que los tomamos…

Ampliar

Pelín exagerada la frase final: «De venta en todos los establecimientos… de todo el mundo».

Si el anuncio precedente era de noviembre de 1959, el siguiente, publicado un año después, también apelaba a la «calidad en su justo precio»…

En todo caso, todo quedaba aplastado por aquel inquietante niño-rey gigante y por el lema «El turrón de los españoles».

Otra marca clásica del sector apelaba, en publicidad insertada el 12 de noviembre de 1960, a su «exquisito sabor»…

Nos vamos con un último anuncio turronero. Este, de noviembre de 1970, apareció a toda plana en el diario. La marca ha mantenido su estrategia publicitaria de destacarse como «el más caro del mundo»…