Pedro Muguruza, el arquitecto de Franco

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:13

Dentro de la arquitectura española del siglo XX, el nombre de Pedro Muguruza Otaño ocupa la atípica posición de un genio en la sombra. Desde la década de 1920 despuntó como uno de los más brillantes creadores de su generación con edificios muy significados y con notables proyectos urbanísticos. Al estallido de la Guerra Civil puso su enorme talento al servicio del nuevo régimen para, desde la Dirección General de Arquitectura, situar a toda la profesión en línea con los ideales nacional-sindicalistas promoviendo el clasicismo académico, el historicismo y el tradicionalismo.

Esas connotaciones ideológicas de su trayectoria y su discurso, a más de su vinculación con Franco que lo apadrinó como arquitecto personal, así como su defensa activa de una arquitectura antimoderna y anacrónica, son factores que explican por qué Muguruza, a pesar de sus incuestionables méritos, ha sido casi olvidado por la historiografía y marginado desde la política (con excesivo rigor, su nombre desapareció de los callejeros de algunas poblaciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica).

Elgoibartarra nacido en Madrid en 1893, vasco «por los cuatro costados» (Muguruza Otaño Ibarguren Berroeta), en Gipuzkoa desarrolló una parte sustantiva de su trayectoria, siendo el monumento al Sagrado Corazón del monte Urgull, inaugurado el 19 de noviembre de 1950, la obra más conocida pero no por ello la más importante.

Pedro Muguruza Otaño, 1893-1952.

Prestigio nacional e internacional

A poco de ingresar en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid sus profesores reconocieron en «el chico vasco» a un alumno sobresaliente que poseía una aptitud para el dibujo fuera de lo común. En 1916 se licenció como número uno de su promoción y con solo 27 años obtuvo cátedra en la misma escuela.

En la década de los veinte se hizo cargo de ambiciosos proyectos brillantemente resueltos que lo situaron en la élite de la arquitectura española de preguerra. Ya entonces empezó a mostrar una inclinación por el monumentalismo y por el clasicismo arquitectónico. Así, con el Palacio de la Prensa en la Gran Vía madrileña, iniciado en 1924 e inaugurado en 1930, y su vecino cine Coliseum, probaría su capacidad de absorción de las influencias norteamericanas dentro de una línea eclecticista.

Palacio de la Prensa de Madrid, 1930.

En Gipuzkoa, desde primera hora se implicó en planes de edificación, urbanización y ordenación de distintas localidades. Particularmente en Hondarribia con encargos municipales y privados. Ganó el segundo premio en el concurso para el ensanche donostiarra de Ategorrieta, año 1919, y levantó el bloque número 34 de la calle Zubieta, que aún hoy podemos admirar, considerado uno de los exponentes más interesantes de su arquitectura residencial. Para el concurso de un nuevo hospital para Donostia investigó las características de los de Ámsterdam, Dresde, Medical Center de Nueva York o el Clínico de Madrid. También acometió encargos en Estados Unidos, Francia, Portugal o Uruguay.

Edificio de viviendas en la donostiarra calle Zubieta, 1935.

Todo esto acredita que ya en tiempos de la II República 'Perico' Muguruza disfrutaba de un prestigio que trascendía las fronteras españolas y que en su interior se consagró tras su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1934 y la concesión de la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica al año siguiente.

Viviendas en condiciones infrahumanas

El estallido de violencia que siguió al fallido golpe de Estado del 18 de julio de 1936 puso en grave riesgo la vida de Muguruza, hombre conocido por sus ideas conservadoras. Buscó refugio en la embajada británica en Madrid desde donde fue evacuado a través del puerto de Alicante en enero de 1937. Instalado en San Sebastián ya en el mes de abril, el Gobierno de Burgos le designó primer comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, y más tarde Director General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Gobernación del todopoderoso Serrano Suñer.

Erigido en la voz de Franco sobre la arquitectura, se dio a la tarea de organizar y adscribir al cuerpo profesional «a la obra de reconstrucción nacional», que debería estar sustentada en una arquitectura «de formas y espíritu españoles» como expresión de un supuesto resurgimiento nacional. Es decir, un estilo imperial.

Pero, a la vez que daba satisfacción a las obsesiones monumentalistas y grandilocuentes de los vencedores de la guerra, Muguruza, hombre de sólidos sentimientos cristianos y humanistas, puso empeño en el combate contra «la condición infrahumana en que se encuentran las viviendas humildes». Según sus propias palabras, en 1940 había siete millones de españoles que «viven como bestias, nueve millones de españoles desafortunados que viven en condiciones deficientes, y tan solo hay cuatro millones que, felices, viven en condiciones aceptables».

Proyecto de Puente Internacional entre Hondarribia y Hendaya, 1928.

Siguiendo sus directrices se implementó el 'Plan de mejoramiento de las viviendas humildes' cuya aplicación comenzaría en las villas arrantzales del Cantábrico, con anteproyectos para las localidades de Hondarribia, Mutriku, Orio y Getaria. Su tratamiento estético traducía el interés de Muguruza por una arquitectura anclada en la tradición autóctona y local. El grupo de casas para pescadores de Hondarribia fue tomado como proyecto modelo y representó a España en la Exposición de Arquitectura Contemporánea de Río de Janeiro de 1948. En esos mismos años construyó bloques de viviendas protegidas en Elgoibar e Irun.

Grupo de casas para pescadores en Hondarribia, 1940-1947.

Monumentos conmemorativos

Desde que en 1916 ganara el concurso para el monumento a Cervantes en la plaza de España de Madrid, Muguruza cultivó la arquitectura escultórica de la que hizo toda una especialidad. El motivo religioso del Sagrado Corazón de Jesús lo trató en tres ambiciosas realizaciones: en Bilbao en 1927, en el Cerro de los Ángeles de Getafe en 1944 y ya en 1950 en el monte Urgull de Donostia, el primero y el último junto a los escultores Lorenzo y Federico Coullaut Valera respectivamente.

Boceto para el Sagrado Corazón del monte Urgull, San Sebastián, 1950.

De manera no del todo exacta se atribuye a Pedro Muguruza la autoría del Monumento Nacional de la sierra madrileña de Guadarrama, el conocido Valle de Cuelgamuros o de los Caídos. Pues si bien él asumió el encargo inicial de Franco para alzar un «lugar perenne de peregrinación» donde «las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor», sus ideas finalmente se materializaron escasamente: solo el monasterio primitivo y las capillas del viacrucis pasaron del plano a la piedra. Afectado por una parálisis degenerativa, tuvo que abandonar la dirección de la obra en 1949 dejándola en manos de su discípulo Diego Méndez quien trabajó al dictado de Francisco Franco.

Muguruza muestra los planos del futuro Valle de los Caídos a los ministros Serrano Suñer y Sánchez Mazas, y al generalísimo Franco, 1940.

Muguruza falleció en 1952, siete años antes de la finalización del mayor exponente de la arquitectura nacional-católica, «una obra carísima realizada en un país en el que los españoles se morían de hambre, de enfermedades y de penurias» (José María Calleja). Y cuyo resultado, al decir de su hermano José María, también arquitecto, en absoluto le hubiera satisfecho.

