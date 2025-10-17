Cuántos y qué curiosos anuncios de televisores aparecieron en EL DIARIO VASCO a lo largo de los años 60. No extraña, puesto que la implantación ... de la televisión fue acelerada, casi un caso único de electrodoméstico muy novedoso y muy deseado que en apenas una década llegó a la mayoría de los hogares guipuzcoanos.

Alguna vez ya nos fijamos en la publicidad de 'teles', a la que volvemos con nuevos casos, como el siguiente, de octubre de 1960, en el que hacerse con un televisor de importación suponía apuntarse a una lista de espera…

En todo caso, constatamos que conseguir «el mejor televisor del mundo» costaba exactamente 25.150 pesetas.

Los televisores llamaban mucho la atención, pero había quien se atrevía a promocionarlos sin mostrarlos, como en la siguiente inserción de octubre de 1962…

Claro que no podíamos quedarnos sólo con el dibujo de un imitador de la pandilla de Don Gato y a los pocos días aparecía la imagen del televisor, aunque empequeñecido por una gran escultura…

¿Se han fijado que este tenía un precio de «22.850 pts. incluídos impuestos»? ¿Y en las exageraciones publicitarias? El modelo Florencia «posee una rica ornamentación que incorpora las más sólidas ideas estéticas del Renacimiento italiano», anda que no. Y lo consideraban como «auténticamente extraplano», algo que no llegaría hasta nuestro siglo XXI…

Por su parte, los del televisor Iberia le daban a todo. Lo mismo lo promocionaban desde la exigencia científica que con la superstición de una herradura de la suerte…

Ampliar

También estos se consideraban «auténtico extraplano», aunque sólo fuese que tenían menos 'culo' que otros.

El Philips pronto se convirtió en un televisor clásico. No así aquel eslogan tan chirriante de «Familia Philips, familia 'Philiz'»…

Ampliar

Nos despedimos con un anuncio adelantado a su tiempo. Gipuzkoa, y solo parte de ella (inicialmente Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoa) no pudieron disfrutar del segundo canal de TVE, el UHF, hasta que en julio de 1966 se activó el repetidor de Jaizkibel.

Sin embargo, desde bastante tiempo antes ya apareció publicidad de 'teles' preparadas para el UHF e incluso para captar cuatro canales, como esta que encontramos en la edición de DV del 30 de septiembre de 1965…