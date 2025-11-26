Irun: el coche un millón

Antaño era una cifra que se tenía en cuenta y se utilizaba con fines promocionales. Se contabilizaban los viajeros que habían entrado en España, o ... subido a los vehículos de Renfe o Iberia, y se celebraba la llegada del que hacía el número un millón.

En 1967, el grupo Los Stop sacó una divertida canción relacionada con aquella práctica, 'El turista 1.999.999'. Años atrás, el 29 de noviembre de 1960, encontramos en la última página de EL DIARIO VASCO la siguiente cabecera…

Encabezamiento del artículo publicado en DV el 29-XI-1960.

El reportaje, redactado por el corresponsal Juan Luis Seisdedos, empezaba así…

«'Novecientos noventa mil, noventa y un mil… noventa y nueve mil… ¡un millón!'. Así iba calculando mentalmente, con una lista en la mano, el inspector jefe de los Servicios de Aduanas en el puente internacional de Irún, don Víctor Ortego».

«Cuando llegó al millón, pronunció la cifra con voz bien perceptible para quienes nos hallábamos a su lado. Un coche de líneas elegantes acababa de pasar por debajo de la barra del puente internacional. Era el que hacía el número un millón de los que cruzaron por la frontera irunesa en lo que va de año».

«Todos nos acercamos al automóvil de referencia: un 'Plymouth' matric. M.236.409. El citado inspector se acercó al propietario del vehículo, que resultó ser M. Jacques Correze, al que, en nombre de la Aduana española, le dio la más cordial bienvenida al mismo tiempo que le hacía saber que su vehículo hacía el número millón de los que habían pasado en este año por los puentes de Irún».

«Champán español»

«¡Qué casualidad! Una agradable coincidencia», exclamó Monsieur Correze, que se identificó como un directivo de la casa L'Oreal con residencia habitual en Madrid pero que viajaba continuamente.

No había un premio en dinero por ir en el coche un millón en pasar por Irun en 1960, pero la esposa de Correze, que viajaba con él, recibió un ramo de claveles y hubo una copa de «champán español» (hoy diríamos cava) para todos los presentes, incluidos representantes de la Aduana, Policía y Guardia Civil.

Curiosamente, Jacques Correze no conducía el automóvil, puesto que, como escribía Seisdedos, «viene de París. Le acompañan su esposa, doña Mercedes Cahier, una doncella y un chófer».

Artículo completo que pudo leerse el 29 de noviembre de 1960.

El millón de coches contado desde el 1 de enero sólo era un indicador de cifras mayores. «Nos enteramos que en el mimo período de tiempo, es decir, desde el día 1 de enero de 1960, han cruzado esta frontera, en ambas direcciones, por carretera y ferrocarril, más de cuatro millones y medio de personas».

Urgía otro puente

El entonces administrador de la Aduana de Irun, Antonio Reyes, aprovechó el acto para afirmar hace 65 años que «urge la construcción de otro puente internacional. Esto es algo de una total evidencia. De lo contrario se crearía un serio problema».

Y aportaba los datos de que en el año 1950 habían pasado por la frontera de Irun, en ambas direcciones, más de 74.000 vehículos, que en 1957 se supero el medio millón y para cuando terminase 1960 se esperaban del orden de 1.200.000.