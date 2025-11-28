Entre frentes e isobaras

Nos hemos acostumbrado a él y es ya un ingrediente clásico e imprescindible de los periódicos. Nos referimos al espacio dedicado cada día a la ... información meteorológica, con sus mapas del tiempo, sus datos del día anterior y sus pronósticos sobre la climatología que nos espera.

Los mapas del tiempo han ido cambiando a lo largo de los años y no crean que siempre estuvieron ahí. EL DIARIO VASCO, por ejemplo, durante sus primeros años no lo incluía. Sí se hacía referencia a si había llovido, hecho frío o calor en la capital, en el primer párrafo de la sección 'Sirimiri', como comprobamos en la edición del 28 de noviembre de 1950…

No era una información meteorológica al uso, pero se mantuvo durante años, muchas veces en tono de queja porque llovía demasiado o hacía demasiado calor. La costumbre se ha mantenido y aún hoy se inicia la sección 'Sirimiri' aludiendo al tiempo registrado la víspera en San Sebastián.

Hace 60 años, el noviembre de 1965, detectamos un cambio. Se seguía hablando del tiempo en 'Sirimiri' pero unas páginas después aparecía propiamente una sección general dedicada a 'El tiempo' con un mapa de isobaras que alcanzaba gran parte de Europa y una porción del océano Atlántico…

Aquella fórmula se prolongó muchos años. Hace 45, en noviembre de 1980, detectamos otra modificación. La información meteorológica había crecido. 'El tiempo' había pasado a la página 2, junto a las cartas de los lectores, y al mapa general de isobaras se habían añadido otros dos, uno de España y otro de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra…

Por cierto, que aquellos nuevos mapas dibujados siempre parecieron algo deformes, pero como se mantuvieron durante tiempo, nos acostumbramos a ellos.

Saltando a la edición del 28 de noviembre de 1985 descubrimos otra transformación…

Hace cuarenta años, la información meteorológica venía firmada (entonces por Iñaki Tolosa), los mapas habían cambiado y eran más sintéticos y aparecía la imagen real facilitada por el satélite Meteosat. También se incluían los consejos sobre la calefacción del CADEM, posteriormente integrada en el grupo EVE.

Buscamos, cinco años después, el DV del 28-XI-1990 y encontramos que dedicaba más espacio a la información del tiempo, elaborada por Usabiaga desde el Observatorio Meteorológico de Igeldo…

Cinco años más tarde, en noviembre de 1995, 'El Tiempo' había vuelto a cambiar, reduciendo su número de mapas y prescindiendo de la imagen de Meteosat, que siempre fue como una ecografía que la mayoría no sabíamos interpretar…

Y, ya en el siglo XX, llegarían nuevos cambios, con la introducción del color y el paso de la sección meteorológica de la página 2 a las últimas del periódico. Pero, de un modo u otro, seguimos echándole un vistazo a diario para decidir si coger el paraguas o llevar ropa ligera.