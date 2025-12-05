¿Quién es la de la foto?

Durante años, numerosos lectores de EL DIARIO VASCO seguían con interés el 'Concurso de Regalos' que organizaba nuestro periódico en los meses de noviembre y ... diciembre. En la última página del periódico iban apareciendo fotografías y un cupón que los interesados debían rellenar identificando lo que salía en cada foto. Por ejemplo, tras ediciones dedicadas a rincones de Gipuzkoa o a ciudades del mundo, en la novena edición, la que encontramos en las últimas semanas de 1960, aparecían retratos de señoritas y, sin más pistas, había que acertar de qué actrices (no de primera fila) se trataba.

Durante la campaña, DV iba publicando en primera página información sobre los numerosos premios, 18 en total, de firmas patrocinadores, que sortearía al final entre quienes hubiesen enviado cupones con respuestas correctas. En 1960, el primer premio consistía en el aparato de moda, un televisor…

En la última página aparecían las fotografías (con dificultad para identificarlas, al menos 65 años después). Y, algunos días, un consultorio recogiendo dudas y preguntas de los participantes…

En este, que apareció el 16 de noviembre de 1960, tranquilizaban a algunos lectores que habían mandado correcciones sobre sus propios apellidos. También aclaraban que con una de las fotos ya identificadas se aceptaban tanto el nombre más extendido de una actriz madrileña, María Cuadra, como el real, María Jesús Cuadra.

La dificultad, ya decimos, era alta. Por ejemplo, había que acertar quién era esta chica de aspecto oriental…

Se trataba de Machiko Kyo, intérprete japonesa a la que sólo los más cinéfilos reconocerían. Sus dos momentos de gloria habían sido participar en 'Rashomon' de Kurosawa y en su única incursión estadounidense, 'La casa de té de la luna de agosto'.

Entre los numerosos premios repartidos al final había alguno que hoy nos sorprendería…

Sí, un viaje al santuario de Lourdes. En el listado completo de premios publicado por aquel entonces abundaban los electrodomésticos, dos máquinas de coser, «de lujo» y «corriente», de la eibarresa Alfa, bicicletas de Miner u otro elemento hoy en desuso, un mueble bar…

El 24 de noviembre de 1960 se comunicó que el concurso había llegado a «su punto culminante» con la publicación de la novena y última fotografía misteriosa…

Nuestro periódico hubo de montar un equipo de trabajo para recibir los numerosos cupones remitidos a lo largo del popular concurso, comprobar manualmente que la respuesta era correcta y validar sólo un cupón por persona y pregunta, así como adjudicarle un número. Y después, revisar todo antes del sorteo final, que se celebró ya el 19 diciembre, con entrega de los premios un día después…

El primer premio del IX Concurso de Regalos DV, el televisor, fue a parar al tolosarra Arturo Barrio; el segundo, una radio, al donostiarra José Luis Blázquez; y el tercero, una Mobylette, para otra donostiarra, María Ángeles Imaz. Y hubo regalos para quince más.