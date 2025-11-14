Edición especial: «Franco ha muerto»

Pronto se cumplirán los cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco. En nuestra 'Colección de recortes' particular dirigimos la mirada hacia algunas páginas ... que publicó EL DIARIO VASCO en aquellos días históricos de 1975.

Empezamos la víspera, el 19 de noviembre, cuando en la primera página se informaba del «estado crítico» en la salud de Franco, pero la vida continuaba con tranquilidad…

Aquel día nos preocupaban las inundaciones que se estaban registrando en algunos puntos de Gipuzkoa.

Poco después, en las primeras horas del 20-N, la historia dio un vuelco. En una edición especial que publicó a las 7 de la mañana, DV publicaba un título que muchos llevaban largo tiempo esperando…

Era una noticia de última hora, a la que el periódico pudo dedicar la primera página y parte de la tercera en aquella edición especial.

No hubo tiempo a cambiar el resto de las páginas, que permanecieron como estaban preparadas. También la cartelera de cines, que en realidad permanecerían cerrados tres días por el luto nacional establecido…

Los más juguetones pueden encontrar dobles sentidos a algunas de aquellas películas previstas pero que no se proyectaron el 20N: 'Golpe mortal' en el Amaya, 'El rastro de un nuevo perfume', en el Novelty, o '¿Qué diablos pasa aquí?', en el salón Miramar.

Tras aquella edición especial de urgencia, el 21 de noviembre de 1975 el periódico salió con catorce páginas de gran formato dedicadas al fallecimiento del 'generalísimo' y a la figura de su sucesor, Juan Carlos I. La primera página era así…

Aparecían ya las primeras fotografías del cadáver del dictador.

En el interior, podía verse media página que ocupaba una esquela encargada por el gobernador civil (Emilio Rodríguez Román)…

La muerte de Francisco Franco se notó también en la actualidad local. El Ayuntamiento donostiarra celebró un pleno extraordinario «para hacer constar el pesar de la Corporación por el fallecimiento de S. R. el Jefe del Estado'.

En la misma página se informaba de los telegramas de condolencia que había enviado el gobernador civil…

Entre las catorce páginas, además de muchas informaciones y análisis en clave nacional, se incluía una página con enfoque local, una selección de fotografías que recordaban la intensa presencia en San Sebastián que durante años había mantenido Franco…