Cine Avenida de Irun.
La calle de la memoria guipuzcoana

Cines para el recuerdo

Repaso a algunas de las muchas salas que funcionaban en las salas de Gipuzkoa en 1955

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:11

Irun: «Una película en la que el amor y la intriga juegan su dramático contrapunto es 'Brumas de traición', gran película Metro, en color, interpretada ... por Clark Gable, Lana Turner y Victor Mature, que hoy ocupará las pantallas del Teatro Bellas Artes y Cine Bidasoa, en sesiones simultáneas de 5,15, 7,30 y 10,30» (DV, 2 de octubre de 1955).

