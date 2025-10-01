Cines para el recuerdo

Irun: «Una película en la que el amor y la intriga juegan su dramático contrapunto es 'Brumas de traición', gran película Metro, en color, interpretada ... por Clark Gable, Lana Turner y Victor Mature, que hoy ocupará las pantallas del Teatro Bellas Artes y Cine Bidasoa, en sesiones simultáneas de 5,15, 7,30 y 10,30» (DV, 2 de octubre de 1955).

En los años 50, antes de la aparición de la televisión, el cine era un espectáculo de masas, la forma de distraerse para muchas personas. También en Gipuzkoa, donde además de los grandes cines de la capital casi todas las localidades tenían al menos una sala.

El 2 de octubre de 1955 era domingo, y las crónicas locales que encontramos en EL DIARIO VASCO incluían referencias a la cartelera cinematográfica. ¿Les apetece evocar los cines y películas de hace setenta años? Comprobaremos que muchos de aquellos queridos cines han desaparecido.

'Raíces profundas', en el Zelaitxo

A veces los corresponsales del diario se limitaban a dar los datos básicos, mientras que otros se adentraban con tono promocional en más detalles del largometraje en cartel. Entre los primeros, encontramos…

- Azpeitia: «En el Salón Cine Soreasu se proyectará la película 'Música y lágrimas'. En el Zelaitxo, 'Raíces profundas'».

- Bergara: «En el Cinema Vergara, 'El triunfo de Buffalo Bill', en tecnicolor; en el Salón Novedades, 'Rifles de Bengala', en tecnicolor; en el cine Escolar, 'Alí Babá y los cuarenta ladrones'». (¡Viva el Technicolor!).

- Legazpi: «Hoy, domingo, en el Salón Ibai-ondo, la cinta 'El Caballero del Missisippi'».

- Mutriku: «Cine Ederrena: 'Destino Budapest'».

- Tolosa: «Teatro Gorriti: 'Retaguardia'. Salón Iparraguirre: 'Mi amor brasileño'. Salón Igarondo: 'Persecución en Madrid'». (Si echan en falta el Leidor, acuérdense de que no se inauguró hasta 1961 y nos encontramos en el año 1955).

- Ordizia: «Teatro Cine Echezarreta: a las 4,30, 7,30 y 10,30, la película española 'Un caballero andaluz'».

'Morena Clara' en el Elizalde

- Hondarribia: «Hoy, domingo, en sesiones de las cinco y media y siete y media y diez y media de la noche, en el Salón Cine Elizalde se proyectará la película 'Morena Clara' y en el Cine Marina se proyectará 'La mujer y el monstruo'. Mañana, lunes, en el Salón Elizalde, a las 7,30, 'La enigmática señora de Lovery'».

En la vecina Irun funcionaban hace siete décadas cuatro cines. Los mencionados Bidasoa y Bellas Artes, donde podía verse 'Brumas de pasión', pero también el Teatro Principal, que entonces proyectaba 'Smith el silencioso', que se presentaba como «la película de acción más intensa y emocionante que se haya filmado en los últimos años», y el Avenida, con 'Tierras lejanas'.

La cartelera de Rentería, en el DV del 2 de octubre de 1955.

Tres salas de exhibición tenían a su disposición los vecinos de Errenteria: el Alameda, que proyectaba entonces 'Mogambo' (ya recordarán que para esconder un adulterio la censura cambió de esposos a hermanos a Clark Gable y Grace Kelly en el doblaje, acabando sugiriendo involuntariamente un incesto); el On Bide, con Marlon Brando en 'Hombres', y el Salón Victoria, con una de aventuras marinas, 'El hidalgo de los mares'.

'Cuando ruge la marabunta', en el Ideal

Setenta años atrás, en Eibar podían ver 'Un gramo de locura' en el Coliseo o 'Caravana de mujeres' en el Rialto. Describían esta última como «emocionante historia de doscientas mujeres en busca de un futuro para olvidar un pasado».

El corresponsal de Azkoitia le daba emoción a la llamativa película que llegaba al cine Ideal, 'Cuando ruge la marabunta', «film que trae por primera vez a la pantalla el impresionante espectáculo de los hormigas gigantescas del Amazonas, devoradoras de hombres». En el Salón Olimpia estaban más tranquilos con 'Navidades blancas'.

Había todavía más cines, en otras poblaciones que no aparecían en las páginas de aquel día, el 2-X-1955, que seguro que los lectores veteranos recordarán.

Nosotros nos quedamos en Pasaia. Allí funcionaban el cine Moderno (con 'Llámeme señora', «asunto lleno de humor, desarrollado en lujosos escenarios») y el Gran Sol (que ofrecía el documental 'En el País Vasco francés, «con canciones de Luis Mariano, y 'Cancha vasca').