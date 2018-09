«Oí a una de mis hijas gritar: ¡Fuego, fuego!» 00:06 Los bomberos pelearon durante cinco horas contra el humo y el fuego. / FOTOS: AITOR Un incendio iniciado en una casa habitada por una mujer y sus dos hijas, obligó a desalojar tres inmuebles del casco antiguo de Elgoibar AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:45

«Eran las siete de la mañana. Yo estaba en el baño cuando he oído a una de mis hijas gritar: ¡Fuego, fuego! He pensado que estaba sonámbula y le he regañado por sacar ruido a esas horas. Pero tenía razón, había fuego en mi habitación», relataba con el susto aún presente en la voz Rocío, la mujer que ocupaba junto a sus hijas, Nerea, de 10 años, y Maite, de 8, la segunda planta del portal número 4 de la calle Errosario en Elgoibar en la que se inició el incendio que obligó a desalojar tres inmuebles.

Su primera reacción fue tratar de apagar las llamas arrojando el agua del cubo de la fregona sobre ellas, pero fue inútil. «El fuego no paraba de crecer. Prendió la cama. Al poco llamó a la puerta un vecino dominicano que había oído nuestros gritos. Él también trató de apagar el fuego pero no había manera. Cada vez había más llamas y más humo. Cogí a las niñas y salimos a la calle con lo puesto; yo en pantalón y sujetador, y las niñas con el pijama y descalzas, igual que yo. Lo hemos perdido todo. Todo se ha quemado. Vamos a tener que empezar de cero», indicó esta mujer de origen boliviano que, como muchas de sus compatriotas, se gana la vida cuidando a personas mayores.

Una vez fuera, Rocío, sus hijas y los vecinos de la calle Errosario que habían salido a las ventanas y balcones alertados por las voces de alarma, vieron cómo el fuego se propagaba al resto del inmueble y ponía en peligro los edificios colindantes. Ante esta amenaza, los bomberos de los parques de Eibar, Oñati y Azpeitia que se habían personado en la zona, obligaron a los vecinos a desalojarlos. Garantizada la seguridad de las personas, tocaba pelear contra el fuego, una labor que les llevó cinco horas y finalizó al mediodía.

Revisión del edificio

La alcaldesa de Elgoibar, Ane Beitia, acudió a la zona con el objeto de poner a disposición de las familias afectadas los medios de los que el Ayuntamiento dispone para dar respuesta a situaciones de emergencia como la de ayer. «Hemos dado acogida en el piso que tenemos destinado para estos casos a una persona. El resto de los desalojados ha encontrado acomodo en casas de familiares y amigos, y en los alojamientos puestos a su disposición por las compañías con las que tenían contratadas sus pólizas de seguros», señaló.

A diferencia de lo que sucede en los portales 4 y 6, los vecinos del portal de la plaza Kalegoen, anexo al inmueble en el que se originó el incendio, podrán entrar a sus casas, pero no por mucho tiempo. «Se les permitirá realizar unas visitas cortas acompañados por un bombero o un agente de la Policía Municipal, para que vean el estado en el que han quedado y retiren aquello que puedan necesitar, pero deberán salir inmediatamente. Volverán cuando la seguridad esté garantizada», manifestó Beitia.

Otra de las prioridades es ver cuál es el estado de las casas afectadas. El portal número 4 ha colapsado y solo conserva de su estructura original las fachadas y la primera planta. Queda por ver de qué manera ha afectado el fuego a las viviendas colindantes ya que, al igual que el portal en el que se ha originado el fuego, su estructura es de madera.

La arquitecta municipal ya ha recibido el aviso para hacer el diagnóstico, pero deberá esperar a que los bomberos pongan fin a su labor. «Han dejado un retén como precaución por si se reaviva el fuego. Están llevando a cabo al desescombro de la zona y la retirada de los elementos que pueden caer a la calle o suponen un riesgo para la seguridad. Hasta que no terminen y den el visto bueno, la arquitecta no podrá entrar a ver cómo han quedado los inmuebles», declaró Beitia.

Razones de seguridad han llevado también al Ayuntamiento a cerrar la calle Errosario hasta el lunes, permitiendo el tránsito solo a viandantes que residan o tengan que acceder necesariamente a la zona.