Los dos hermanos de Ibarra «compartían trabajo y tiempo libre» Sus vecinos no acababan de creerse la noticia de la muerte de los Josetxo y Peio mientras pescaban en una cala de Hondarribia

Ibarra despedirá mañana a Peio y Josetxo Urkizar. Los funerales en memoria de los dos vecinos de la localidad de Tolosaldea se celebrarán en la parroquia de San Bartolomé en el funeral que se celebrará mañana martes a partir de las 19.00 horas.

Los vecinos de Ibarra no acababan de creerse la noticia de la muerte de los dos conocidos hermanos que se produjo el sábado por la tarde en una cala de Hondarribia. Era el triste tema de conversación que compartían los ibartarras en una soleada mañana de junio, en la que todavía no acababan de asumir que el fatídico suceso había acabado con la vida de los Urkizar.

Según destacaban los vecinos de Ibarra, «era habitual ver a Peio y Josetxo juntos. Salían y compartían distintas actividades además de trabajar en el mismo taller mecánico» que hace unas décadas abrió su padre en el barrio de San Ignacio, en el que «Peio se encargaba del transporte con la grúa de los vehículos averiados, mientras que Josetxo estaba en el taller mecánico con otro operario que tenían en plantilla y llevaban el tema de las reparaciones», comentaban unos vecinos cerca del taller Izarra que regentaban los dos hermanos.

«Cuando su padre Patxi se jubiló continuaron con el negocio familiar aunque cambiaron de local. Se trasladaron a unos cientos de metros del primer taller familiar, pero seguían en el mundo de la reparación de vehículos».

Josetxo y Peio eran dos de los tres hermanos Urkizar Peñagarikano de Ibarra. Su hermana Ana completaba la familia formada por Patxi y Ana María. «Josetxo era un gran aficionado a la caza y la pesca. Era habitual que fuera a esa zona de Hondarribia aunque también solía ir a pescar a Hendaia» comentaba una vecina de la infancia. Aseguraba que lo conocía «de toda la vida».

La ibartarra señalaba que «eran muy conocidos en el barrio de San Ignacio», donde habían nacido y se habían criado los dos hermanos junto a su hermana Ana. Pero ambos no eran conocidos solo en el barrio donde Peio y Josetxo habían crecido, «en Ibarra les conocía todo el mundo por su negocio y porque sobre todo Peio participaba activamente en los concursos de la piparra que se celebra en septiembre, de hecho en alguna ocasión había ganado algún premio con su gran amigo Joxe Mari Barriola». La cocina, por tanto, también era uno de los hobbies de Peio, sobre todo utilizando producto local.

De Josetxo comentaba que «era habitual verle poteando después del trabajo por aquí» por el bar Gaztelubide, muy cerca de su garaje. La vecina recordaba que «siempre tenía en mente su huerta, la caza, la pesca...» Ayer, apenada por la noticia del fallecimiento de los dos hermanos la vecina de Ibarra aseguraba que «el sábado no trabajé y me enteré muy tarde la noticia. Hoy, -por ayer domingo-, todavía no me lo puedo creer, me parece increíble lo que ha sucedido».

«Eran muy majos los dos. Yo tenía más relación con Peio que venía todos los días a tomar algo y siempre estaba bromeando», aseguraba otro vecino de Ibarra. «Era muy buena gente. Siempre de buen humor, con ganas de charlar, una sonrisa y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara».