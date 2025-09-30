Herido un motorista tras una colisión en la GI-20 a la altura del túnel de Aiete

Una persona ha resultado herida este miércoles por la tarde tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo en la Gi-20 a la ... altura del túnel de Aiete, en sentido Irun.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 18.05 y ha obligado a cortar un carril de la vía, lo que ha provocado un kilómetro de retenciones. Pese a ello, el tráfico se ha continuado regulando con normalidad.

El herido es el conductor de la motocicleta y según han informado las fuentes de la Ertzaintza, ha tenido que ser trasladado al hospital debido a sus lesiones, cuyo alcance se desconoce.