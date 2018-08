Herido grave un montañero de Donostia tras caer 100 metros en el pico Ori de Otsagabia Agentes del Greim se aproximan al montañero herido, rodeado por un grupo de acompañantes. / DIARIO DE NAVARRA Agentes del grupo de montaña de la Guardia Civil rescataron al hombre, de 56 años, que sufrió heridas en la cabeza y la espalda tras resbalar por una ladera CARMEN REMÍREZ PAMPLONA. Domingo, 5 agosto 2018, 08:47

La montaña volvió ayer a dar un susto grave a un aficionado guipuzcoano. Esta vez tuvo relativa fortuna al caer hacia el lado navarro del monte Ori por el que realizaba una travesía, y no hacia el lado francés, más escarpado. Pero ese azar no evitó que sufriera heridas de consideración. Se trata de un montañero vecino de San Sebastián de 56 años, que responde a las iniciales J.U.L., y que resultó herido grave en las proximidades del pico Ori (2.017 metros de altura), en el término municipal de Otsagabia tras precipitarse por un resbalón. Seguramente, hubiera salido peor parado si la caída hubiera sido en dirección a la vertiente francesa, que presenta mayor desnivel que el lado navarro. Pero el accidente, aún y todo, fue grave. El montañero cayó más de 100 metros por una ladera, según informó el Gobierno de Navarra, y sufrió heridas en la cabeza -concretamente una herida profunda en el cráneo- y en la zona lumbar. A pesar de los golpes, su estado no era preocupante, no corre riesgo vital, aseguraron ayer desde el Ejecutivo.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso por el accidente a las 9.36 horas. El montañero estaba ascendiendo al pico y, cuando se encontraba ya muy cerca de la cima, a unos 1.900 metros, resbaló y se fue pendiente abajo, golpeándose contra las rocas. «No se ha matado de milagro», reconocían, aliviados por no haber sido así, en la Guardia Civil. Efectivos del grupo de rescate de Montaña (GREIM) fueron movilizados de inmediato para el rescate.

Dos agentes fueron recogidos por el helicóptero, que se desplazó hasta la zona pirenaica y los acercó lo máximo posible hasta el lugar donde se encontraba el herido. El fuerte viento que soplaba en la zona complicó las labores de evacuación del montañero, por lo que los agentes organizaron un ciclo de grúa para dejar a un socorrista junto al herido.

Una vez practicados los primeros auxilios, fue inmovilizado y evacuado hasta la zona del aparcamiento a la salida del túnel, donde se encontraba el segundo helicóptero movilizado hasta el lugar, el medicalizado, que se hizo cargo del herido y completó el traslado hasta el Complejo Hospitalario de Navarra, donde quedó ingresado con pronóstico reservado.

Según explicaron desde el GREIM, la zona donde se accidentó este montañero donostiarra es un cresterío que recorre la última etapa de ascensión hasta la cima. Suele ser un pico muy frecuentado por aficionados a la montaña. El día lucía ayer muy despejado y no había presencia de nieve en la zona, aunque soplaba un fuerte viento.