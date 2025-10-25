Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patio exterior del campamento de Bernedo. IGOR AIZPURU

Helena Molina

Educadora social y primera denunciante del 'caso Bernedo'
«Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»

La trabajadora que destapó lo que ocurría en el udaleku de Bernedo lamenta que no diesen importancia al testimonio de los menores

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Helena Molina fue la educadora social que presentó la primera denuncia contra el campamento de Bernedo. Esta mujer llevaba desde 2008 trabajando con menores tutelados ... de Gipuzkoa cuando en 2022 empezó a recibir testimonios que le pusieron los pelos de punta. Lamenta que nadie investigase lo que denunciaba porque tiene claro que, de haberlo hecho, se habría evitado mucho sufrimiento a muchas familias. De momento, la Ertzaintza ya maneja una veintena de denuncias. Molina rompe su silencio en esta entrevista con este periódico porque entiende que contar lo ocurrido es una «obligación moral».

