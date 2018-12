«Me gustaría que trajeran propuestas que les parezcan mejores. Se estudiarían» El vicario general asegura que el modo de proceder de la Diócesis en temas de gestión es hoy «el más transparente que he conocido» G. L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 diciembre 2018, 10:12

Unas 300 personas protestaron el pasado día 15 ante el Buen Pastor por la «actuación autoritaria» del obispado al optar por el «negocio hotelero».

- ¿Qué opinión le merece la movilización de feligreses en contra de la gestión del patrimonio?

- No entro a valorar los motivos que subyacen en esa protesta, pero es difícilmente reprochable que el obispo se disponga a cambiar su residencia actual por una vivienda sacerdotal mucho más modesta, en favor del beneficio económico del conjunto de la Diócesis. Tampoco entiendo que no se valore una utilización más austera del gran edificio del seminario, que está también infrautilizado. En cualquier caso, nosotros no vamos a gestionar un negocio hotelero, sino que nos limitaremos a alquilar los edificios.

- ¿Por qué denuncian que se actúa a espaldas de la Diócesis?

- Eso mismo me gustaría que me explicaran a mí. La Diócesis tiene su forma de proceder. El órgano competente sobre este asunto es el Consejo Presbiteral. Una vez pasado por las diversas comisiones de la Diócesis, se llega al Consejo Presbiteral. Ahí se hizo la votación y el resultado fue de diez votos a favor, cinco abstenciones y cero en contra. A partir de ahí, hemos explicado las medidas. El obispo lo ha hecho en una carta. Yo mismo lo he explicado en medios. En la revista que va a todas las parroquias se da cuenta de las actuaciones de reestructuración patrimonial...

- ¿Les duele la acusación?

- Actuar a espaldas sería que hoy nadie supiera lo que se va a hacer. Pero estamos hablando de las actuaciones y todavía no hemos empezado a llevarlas a cabo. A mí me gustaría que esa gente que critica pueda traer otras propuestas que le puedan parecer mejores. Se estudiarían. Pero eso no ha ocurrido. Nadie ha venido a preguntarme, ni a mí, ni al obispo; o a informarse mejor sobre los planes. Han salido a protestar directamente.

- ¿La protesta puede venir porque antes se decidían las cosas de otra manera?

- Todo lo contrario. Nunca se ha sido tan claro. Ahora la forma de proceder es la más transparente que he conocido. Hemos seguido el Manual de Buenas Prácticas de la Conferencia Episcopal Española.