Gure Lurra refuerza el compromiso de Gipuzkoa con el primer sector El congreso reunió este jueves en el Kursaal a más de 500 asistentes para abordar el futuro del caserío y el papel esencial de los baserritarras

I.Elduayen San Sebastián Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

La preocupación por el futuro del primer sector vuelve a situarse en primer plano. Este jueves se celebró en el Kursaal la octava edición del congreso Gure Lurra, que congregó a más de 500 participantes y que giró en torno a una idea central: sin baserritarras no habrá territorio sostenible.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, abrió la jornada insistiendo en que el trabajo del caserío «sigue siendo imprescindible» y advirtiendo de que la alimentación saludable y el cuidado del entorno dependen directamente de quienes viven y trabajan en el mundo rural. Mendoza reafirmó el compromiso institucional de «apostar por la colaboración y la innovación» para garantizar que el caserío continúe siendo pilar de Gipuzkoa.

Y es que el reto no es solo institucional, sino también algo colectivo. «El futuro del medio rural exige el compromiso de toda la comunidad, desde los hábitos de consumo hasta las políticas públicas». A su vez, Mendoza subrayó que los pueblos pequeños y los caseríos «no deben quedar reducidos a imágenes bonitas en un calendario», sino que también deben mantenerse como espacios vivos, de residencia, trabajo y bienestar.

Voces vivas

El programa de la mañana contó con intervenciones del harrijasotzaile Iñaki Perurena y de representantes de las familias sidreras Izeta y Zapiain, que repasaron la evolución del paisaje guipuzcoano y la importancia del euskera, el mar y las costumbres como elementos que definen la identidad del territorio. Les siguió la divulgadora Elsa Punset, que abordó la relación entre inteligencia emocional y naturaleza como conexión de bienestar colectivo.

El congreso dio protagonismo a jóvenes que han decidido apostar por el baserri y dar continuidad a un modo de vida en transformación. Compartieron su experiencia Amaia y Aimar Garmendia, del caserío Aizporra; Joseba Andueza; Eñaut Urkola junto a su formador Telmo Gartzia; Oier Ugartemendia, de Gazpio, y Eli Egiguren. Todos ellos expusieron los desafíos actuales del sector y las oportunidades que, gracias a programas como Gaztenek y Trebatu, están consiguiendo.

La jornada concluyó con una intervención del periodista y escritor Eugenio Ibarzabal, que realizó una lectura global de todo lo expuesto y ofreció su propia visión sobre los retos del sector primario y del territorio en los próximos años.