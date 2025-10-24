Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una persona mayor en la residencia San Juan de Zestoa. Morquecho

El 70% de guipuzcoanos mayores de 57 años quieren descargar a sus hijos de sus cuidados

Siete de cada diez quiere tener un equilibrio entre su proyecto de vida y la familia, según un estudio realizado con más de un millar de personas

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:34

Comenta

La sociedad guipuzcoana cambia a pasos agigantados. Cada vez nacen menos niños y las generaciones del 'baby boom' representan ya casi el 22% de la ... población, lo que coloca a Gipuzkoa ante nuevos retos y desafíos dentro de un paradigma de longevidad. En este punto, la manera en la que se está dispuesto a cuidar y como se quiere recibir esa atención han cambiado también en los últimos años. Siete de cada diez guipuzcoanos mayores de 57 años quieren que sus hijos, hijas y familiares les acompañen en su vejez, pero no desean traspasarles la responsabilidad de cuidarles. Ni que les aseen, les alimenten o les cambien el pañal llegado el caso. Además, un 70% desea tener un equilibrio entre su proyecto de vida y la familia.

