Telefonear a una gran compañía supone adentrarse en las profundidades de su departamento de atención al cliente. Una odisea en la que deberás cruzar laberintos ... burocráticos, descifrar voces sintéticas y superar con éxito el bucle espacio-temporal en el que quedas atrapado. La banda sonora oficial de esta aventura tiene su propio genero musical, la Música de Espera Corporativa.

La intención era buena, evitar al cliente los silencios incómodos y reducir la percepción del tiempo de espera. El resultado, sin embargo, parece ideado para doblegar tu conciencia hasta aceptar que la espera forma parte del contrato. La melodía consiste en un círculo vicioso sonoro que se repite hasta inducir al cliente a un estado de semiinconsciencia. Ni tan ausente como para rechazar una oferta comercial ni lo suficientemente despierto para que se le ocurra colgar o rebelarte. Deben evitar que llames para pedir hora en el podólogo y que, después de media hora de tortura musical, lo que pidas sea una cita con el sicólogo.

Los grandes compositores de Música Corporativa suelen compartir un sello particular . Sus melodías contienen un punto sutil de irritación. Un xilófono que se repite, un violín disonante que, nota a nota, gota a gota, horada tu voluntad hasta conseguir que aceptes cualquier solución cuando, después de veinte minutos de sonidos sintéticos, suene una voz humana y jovial que responda a tu pregunta, «Esta no es la extensión. Espere mientras le paso con alguien que pueda ayudarle».