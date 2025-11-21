La Guardia Municipal de Donostia ya tiene acceso al registro de multirreincidentes

Donostia se convirtió hace dos semanas en la primera ciudad vasca en solicitar acceso al registro central de multirreincidentes, tal y como adelantó este periódico, ... y también ha sido la primera en recibir la autorización del Ministerio de Justicia para conectarse. Doce agentes de la Guardia Municipal donostiarra cuentan ya con acceso al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) que permite conocer al momento –y sin necesidad de solicitar colaboración a otros cuerpos policiales– los antecedentes penales de los detenidos, lo que agilizará los procesos para poder actuar contra las personas multirreincidentes. La solicitud de autorización al Gobierno central fue una de las primeras decisiones ejecutivas que firmó el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, tras tomar el relevo de Eneko Goia hace tres semanas.

Fuentes municipales avanzan a este periódico que el Ministerio de Justicia autorizó la semana pasada la petición de acceso al Siraj por parte de la Guardia Municipal y, en los últimos días, se ha trabajado para que un primer grupo de agentes pueda acceder a ese registro. La petición global pedía permiso para que 68 guardias municipales contaran con la capacidad de consultar ese registro de penados, lo que ha sido aceptado por Justicia, aunque por el momento solo tienen acceso doce agentes. «Desde que se recibió la autorización, se comenzó a trabajar en el tema de las pasarelas y los certificados de los agentes, y a día de hoy doce de los 68 solicitados ya pueden acceder», indican desde el Ayuntamiento donostiarra. «En los próximos días otros doce podrán entrar ya al Siraj y, para final de año, estarán operativos los 68».

El Ayuntamiento de Vitoria, que también cursó una petición al Gobierno central el día en el que este periódico desveló que Donostia había tomado la iniciativa, anunció ayer que también ha recibido el visto bueno de Justicia para conectarse al sistema Siraj. Ambas capitales vascas se suman a Barcelona, que hasta el momento era la única ciudad española que lo había pedido.

Tener acceso al registro estatal de penados permitirá que la Guardia Municipal donostiarra pueda conocer de forma inmediata si un detenido cuenta con antecedentes penales, lo que abre la puerta a que la Guardia Municipal pueda solicitar a la Fiscalía una agravante en un juicio rápido. Esta vía surgió el pasado julio gracias a un real decreto del Gobierno central que da la oportunidad a que las policías locales de las ciudades de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia que superen los 175.000 –supuesto en el que entra San Sebastián– tengan acceso al Siraj.

El acceso de la Guardia Municipal donostiarra al registro central de penados va encaminada a estrechar el cerco contra aquellos delincuentes que acumulan condenas por delitos leves, pero sobre los que hay poco margen legal para adoptar medidas como la prisión provisional, precisamente por la levedad de esos delitos. El director de la Guardia Municipal, Jon Udakiola, avanzó a este periódico que el acceso al registro Siraj «nos permitiría agilizar y mejorar la coordinación ya existente entre Judicatura, Fiscalía y la Policía».