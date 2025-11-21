Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un joven realiza un gesto despectivo a un guardia municipal. LOBO ALTUNA

La Guardia Municipal de Donostia ya tiene acceso al registro de multirreincidentes

El Ministerio de Justicia autoriza que los primeros doce agentes puedan conectarse al historial penal de los detenidos, y la previsión es que para final de año lo hagan 68

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Donostia se convirtió hace dos semanas en la primera ciudad vasca en solicitar acceso al registro central de multirreincidentes, tal y como adelantó este periódico, ... y también ha sido la primera en recibir la autorización del Ministerio de Justicia para conectarse. Doce agentes de la Guardia Municipal donostiarra cuentan ya con acceso al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) que permite conocer al momento –y sin necesidad de solicitar colaboración a otros cuerpos policiales– los antecedentes penales de los detenidos, lo que agilizará los procesos para poder actuar contra las personas multirreincidentes. La solicitud de autorización al Gobierno central fue una de las primeras decisiones ejecutivas que firmó el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, tras tomar el relevo de Eneko Goia hace tres semanas.

