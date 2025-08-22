La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
El servicio marítimo estima que el descarte denunciado por Eguzki ronda los 500-700 kilos de ejemplares de bogai
Viernes, 22 de agosto 2025, 13:38
El servicio marítimo de la Guardia Civil ha identificado a una embarcación como presunta infractora del descarte ilegal de centenares de kilos de pescado en aguas del monte Ulia ... . Se trata de un pesquero con puerto base en Laredo (Cantabria) y un total estimado de 500-700 kilos de ejemplares de boga.
Fue la organización ecologista Eguzki la que interpuso una denuncia este lunes ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un descarte ilegal de lo que estimaba podía ser una tonelada de bogas (Boops boops). Como ya informó entonces este periódico, la asociación ecologista mantenía que se produjo el jueves de la pasada semana en aguas cercanas a Monpas (Ulia), en el término municipal de Donostia.
Eguzki advirtió que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y, subsidiariamente, de un delito contra la fauna, tipificado en el 335.
Según ha informado este viernes la Guardia Civil de Gipuzkoa, el mismo lunes se identificó a la nave presuntamente infractora, remitiendo diligencias dos días más tarde a Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.