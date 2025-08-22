La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia

El servicio marítimo de la Guardia Civil ha identificado a una embarcación como presunta infractora del descarte ilegal de centenares de kilos de pescado en aguas del monte Ulia ... . Se trata de un pesquero con puerto base en Laredo (Cantabria) y un total estimado de 500-700 kilos de ejemplares de boga.

Fue la organización ecologista Eguzki la que interpuso una denuncia este lunes ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un descarte ilegal de lo que estimaba podía ser una tonelada de bogas (Boops boops). Como ya informó entonces este periódico, la asociación ecologista mantenía que se produjo el jueves de la pasada semana en aguas cercanas a Monpas (Ulia), en el término municipal de Donostia.

Eguzki advirtió que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y, subsidiariamente, de un delito contra la fauna, tipificado en el 335.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil de Gipuzkoa, el mismo lunes se identificó a la nave presuntamente infractora, remitiendo diligencias dos días más tarde a Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa.