Los grandes de la gastronomía y la investigación alimentaria se dan cita en la inauguración del GOe

El lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general, Eider Mendoza, el ministro Luis Planas, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y la alcaldesa de Donostia, ... Miren Arzallus, presidieron la inauguración institucional del GOe, este lunes, en un acto en el que se dio cita el mundo de la gastronomía y la investigación alimentaria en un edificio imponente en el barrio de Gros que no deja indiferente a nadie. Un centenar de personas protestaron contra la construcción en las puertas del GOe.

La lista de invitados fue interminable, con la presencia obligada de los grandes popes de la cocina vasca, como Pedro Subijana, Hilario Arbelaitz, Martín Berasategi, Eneko Atxa, Elena Arzak y Aitor Arregi, entre muchos otros.

La presencia política fue muy amplia. Además de la alcaldesa, acudieron el anterior primer edil, Eneko Goia, y el próximo, Jon Insausti. También el exalcalde Juan Karlos Izagirre. El ministro de Alimentación llegó acompañado de la delegada del Gobierno en el Pais Vasco, Marisol Garmendia. También la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ane Oyarbide. La consejera María Ubarretxena acudió acompañada de Maribel Vaquero y Joseba Agirretxea. Markel Olano y Xabier Ezeizabarrena siguieron con interés las intervenciones. Javier de Andrés representó al PP vasco.

De la vida académica y social también hubo nutrida participación, con presencia del consejero Juan Ignacio Pérez, de la exministra Cristina Garmendia o de Pedro Miguel Etxenike, entusiasmado aún con la inauguración hace unos días del ordenador cuántico en Ibaeta.

De la cultura, Mikel Chillida, de Chillida Leku, o Edurne Ormazabal, de Tabakalera. El director general de El Diario Vasco, Íñigo Martín, y del periódico, David Taberna, también acudieron a la cita, lo mismo que el presidente de la Real, Jokin Aperribay.

El director general del GOe, Joxe Mari Aizega, defendió su carácter abierto a la sociedad y dijo que las personas que protestaban fuera «no lo han entendido». El arquitecto creador del edificio, Bjarke Ingles, realizó una intervención entusiasta, la más vibrante de la primera tarde del GOe.