Foto de familia en la inauguración del GOe. Arizmendi

Los grandes de la gastronomía y la investigación alimentaria se dan cita en la inauguración del GOe

Representantes institucionales, de la vida acádemica y cultural acudieron a la jornada de presentación del nuevo edificio

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:01

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general, Eider Mendoza, el ministro Luis Planas, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y la alcaldesa de Donostia, ... Miren Arzallus, presidieron la inauguración institucional del GOe, este lunes, en un acto en el que se dio cita el mundo de la gastronomía y la investigación alimentaria en un edificio imponente en el barrio de Gros que no deja indiferente a nadie. Un centenar de personas protestaron contra la construcción en las puertas del GOe.

