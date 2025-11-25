Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Easo Politeknikoa. Itziar Loinaz, en el centro de la pancarta junto a varios estudiantes del instituto, que se movilizó por el 25N por la mañana y por la tarde. I. MONTERO

«Gracias por todo el apoyo que me habéis brindado»

Itziar Loinaz. La madre de Julen, el niño de 13 años asesinado por su padre en 2011 en Donostia, se unió ayer a la concentración en el centro donde cursa auxiliar de enfermería

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:02

Hay personas que llevan su lucha o sus reivindicaciones de una manera pública para visibilizar su causa, y otras que lo hacen de un modo ... más discreto. Itziar Loinaz es de las segundas. Desde que en 2011 su entonces marido asesinó en Donostia al mayor de los cuatro hijos que tuvieron en común, Julen, que solo tenía 13 años cuando fue apuñalado por su padre porque su esposa le había pedido el divorcio, esta mujer ha peleado en la intimidad por tratar de rehacer su vida y sacar adelante a sus otros tres hijos, con la ayuda de su familia. Nunca ha sido de buscar las cámaras cuando ha participado en alguna manifestación, pero ayer quiso sujetar la pancarta en la concentración por el 25N que realizó el centro Easo Politeknikoa, donde cursa estudios para auxiliar de enfermería.

