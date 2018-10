Golpe frustrado a una joyería de San Sebastián Agentes de la Ertzaintza, ante la puerta de la joyería que fue forzada. / PEÑALBA Varios individuos huyen tras intentar forzar la caja fuerte del emblemático establecimiento Munoa de Donostia JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 06:33

Planeaban un gran golpe en una de las joyerías más emblemáticas de Donostia. Lo habrían conseguido de haber mostrado una mayor pericia. Pero las cosas se torcieron cuando los ladrones se esforzaban en violentar la caja de seguridad del establecimiento. Dentro reposaban las piezas de mayor valor. El humo procedente del gran soplete que empleaban para perforar el acero alertó a los vecinos que a su vez avisaron a los bomberos. Y ahí terminó todo. Los ladrones no tuvieron más opción que emprender la huida. Ahora, la Policía sigue sus pasos.

Eran las 7.14 horas de la mañana cuando el Centro de Coordinación de Emergencias alertó a los bomberos de Donostia de la posible existencia de un incendio en el número 28 de la calle Aldamar, en la Parte Vieja. Dotaciones del parque se desplazaron al lugar y accedieron al primer piso, donde llevaron a cabo un reconocimiento. La inspección permitió descartar la existencia de foco alguno en la vivienda, de manera que el personal de extinción sospechó que el origen pudiera localizarse en la joyería Munoa, situada justo debajo del inmueble, en la confluencia de las calles Aldamar y General Jauregi.

Ante esta hipótesis, el mando al frente de la dotación de bomberos solicitó la presencia en el lugar del titular de la joyería para que pudiera abrirles la puerta. «Enseguida nos hemos dado cuenta de que la cerradura estaba forzada, por lo que, ante la sospecha de que pudiera estar perpetrándose un robo, hemos dejado que actuara la Policía», afirmó el sargento de los bomberos donostiarras. En los minutos posteriores, efectivos de la Guardia Municipal y dotaciones de la Ertzaintza acordonaron la zona, en previsión de que los ladrones pudieran estar todavía en el interior del local.

Equipados con chalecos antibalas, algunos de los agentes presentes realizaron cortas incursiones al interior del negocio, por si pudieran dar con los intrusos. No obstante, la prudencia aconsejaba aguardar la llegada del equipo de intervención inmediata, los SWAT de la Ertzaintza.

Los especialistas hicieron acto de presencia en torno a las 8.30 horas. Provistos con cascos, escudos y demás material para repeler un posible ataque, los agentes se dispusieron a acceder al interior de la joyería. Sin embargo, justo en aquel instante, se conoció que el local estaba vacío y que dentro no quedaba ya ninguno de los asaltantes. La intervención, por lo tanto, quedó abortada.

Material abandonado

Sin riesgo alguno, policías y bombero entraron en el establecimiento. El reconocimiento permitió determinar que el objetivo de los ladrones había sido la caja fuerte de la joyería, el lugar más seguro para preservar la colección de alhajas.

Los autores, que pudieron haber accedido al local sobre las cinco de la mañana, habían efectuado tres orificios en la puerta, en torno a la rueda de la combinación numérica. Para ello, utilizaron una lanza térmica, una herramienta capaz de fundir metales, incluso acero, gracias a la temperatura que alcanza.

Las primeras investigaciones llevan a los agentes al frente del caso a intuir que los autores del robo se vieron obligados a abandonar el local de forma apresurada, tras advertir la presencia de los bomberos, o por la densa humareda que originaron en su intento de forzar la caja que hacía irrespirable el aire, aun cuando portaban equipos de respiración autónomos.

La Policía tampoco descarta que durante la maniobra de forzado de la caja metálica se hubiese producido algún incidente no previsto, ya fuera una explosión o algo similar con la lanza térmica, que les obligo a desistir en el intento.

De lo que no hay duda es que la huida se produjo de forma apresurada. La prueba de ello es que los autores abandonaron en el local todo el instrumental que habían desplazado, desde herramientas, máscaras de respiración, unas veinte varillas, cables, una batería así como una bombona de oxígeno necesaria para la combustión.

Hallazgo de evidencias

Agentes de la Unidad de Inspecciones Oculares de la Ertzaaintza se personaron en el lugar y durante cerca de cuatro horas revisaron las dependencias al tiempo que tomaron muestras y otras evidencias, todo ello con la finalidad de identificar a los autores del asalto.

Los policías, igualmente, llevaron a cabo un reconocimiento de los vehículos estacionados en las proximidades, ante la fundada sospecha de que para transportar todo el material tuvieron que hacer uso necesariamente de un coche o furgoneta, que luego pudieron dejar en el mismo lugar dada la premura con la que escaparon.

La Ertzaintza también llevó a cabo diversas diligencias de investigación en centros de salud, hospitales y consultas médicas por si algún facultativo atendió a algún paciente con síntomas de intoxicación por humo o quemaduras compatibles con el empleo de una lanza térmica.

Aun cuando los ladrones no se llevaron las piezas de joyería de mayor valor, sí lograron reunir ciertos efectos que hallaron en diversas vitrinas y estanterías del establecimiento. El valor de lo sustraído todavía no ha sido cuantificado, aunque no parace que sea cuantioso.

Munoa es una emblemática joyería donostiarra, muy conocida en la ciudad y que cuenta con taller artesanal en sus propias instalaciones en las que elaboran alhajas de alta calidad, muchas de las cuales han sido lucidas por presentadoras de las galas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El titular del negocio reconoció que los ladrones habían causado diversos daños en el establecimiento, al tiempo que se mostró confiado en que la Ertzaintza dará con ellos. «Estamos en manos de grandes profesionales. Deseamos que los capturen y que paguen por sus actos».