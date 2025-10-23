Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viviendas de Lugaritz, en Donostia, que podrían acogerse al nuevo proceso de venta de suelo. SARA SANTOS

El Gobierno Vasco solo ha vendido el 4,5% del derecho de superficie de sus VPO

A la espera de culminar antes de final de año el séptimo proceso de venta desde 2010, los precedentes convierten en ambicioso el objetivo de llegar a 1.000 viviendas

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

El Gobierno Vasco está inmerso en el séptimo proceso de venta del derecho de superficie de las viviendas de protección oficial (VPO) que promovió antes ... de 2003 y se ha marcado el objetivo de vender el suelo de alrededor de 1.000 pisos para ingresar 20 millones de euros, que se destinarían a promocionar vivienda pública en Euskadi. Sin embargo, un análisis a los seis procesos similares abiertos por el Ejecutivo vasco desde 2010 lleva a concluir que esas previsiones son bastante optimistas, ya que el porcentaje medio de venta de esos precedentes se sitúa en apenas un 4,5% del total del universo de VPO al que iban dirigidas las convocatorias. Y la tendencia ha sido descendente, porque del 12,2% y el 16,9% de venta de los primeros procesos se pasó al 1% y 1,1% de los últimos. Eso sí, el último periodo se completó en 2017, por lo que los ocho años transcurridos desde entonces pueden dar algo de margen para que el Gobierno Vasco cumpla lo presupuestado en esta convocatoria. Pero para ello tendría que alcanzar un 10% de venta.

