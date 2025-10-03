Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer pasea frente al Palacio de Justicia de San Sebastián. Lusa

El Gobierno Vasco refuerza las guardias del turno de oficio con tres nuevos abogados en Gipuzkoa

Pasan de ser 15 a 18 letrados para garantizar que todas las personas puedan defender sus derechos

C. Turiel

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:59

Comenta

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha reforzado el turno de oficio en Euskadi con la incorporación de seis nuevos letrados; ... de estos, tres se suman en Gipuzkoa -uno en San Sebastián y los otros dos en el resto del territorio-, dos en Bilbao y uno en Álava. Hasta ahora, el servicio del turno de guardia -disponibilidad de 24 horas- que realizan los letrados estaba compuesto por 15 personas en Gipuzkoa, 18 en Bizkaia y 7 en Álava. Esta medida permitirá «reforzar el servicio de asistencia letrada en el turno de oficio, mejorando la cobertura y la calidad del servicio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  3. 3

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  10. 10

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco refuerza las guardias del turno de oficio con tres nuevos abogados en Gipuzkoa

El Gobierno Vasco refuerza las guardias del turno de oficio con tres nuevos abogados en Gipuzkoa