El Gobierno Vasco refuerza las guardias del turno de oficio con tres nuevos abogados en Gipuzkoa

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha reforzado el turno de oficio en Euskadi con la incorporación de seis nuevos letrados; ... de estos, tres se suman en Gipuzkoa -uno en San Sebastián y los otros dos en el resto del territorio-, dos en Bilbao y uno en Álava. Hasta ahora, el servicio del turno de guardia -disponibilidad de 24 horas- que realizan los letrados estaba compuesto por 15 personas en Gipuzkoa, 18 en Bizkaia y 7 en Álava. Esta medida permitirá «reforzar el servicio de asistencia letrada en el turno de oficio, mejorando la cobertura y la calidad del servicio».

La incorporación de seis nuevos letrados a los tres territorios vascos se debe a un incremento de las cuantías destinadas a compensar económicamente los servicios del turno de guardia disponibles las 24 horas del día de las letradas y letrados de los Colegios de la Abogacía de los tres territorios. El incremento aprobado y que entró en vigor el 1 de julio asciende a 219.000 euros por trimestre, lo que significa pasar de una dotación de 1,01 millones de euros al trimestre a 1,23 millones. Desde esta fecha, las cuantías trimestrales ascenderán a 425.294 euros en el caso del Colegio de la Abogacía Gipuzkoa, 603.559 en el de Bizkaia y 202.967 en el de Álava.

El director de Justicia, Chema Bastos, ha subrayado la importancia de este acuerdo porque «con este incremento damos un paso decisivo para reforzar el turno de guardia, garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y mejorar las condiciones en las que las y los profesionales de la abogacía desarrollan un servicio esencial para la justicia». En este sentido, ha recordado que «nuestro compromiso es trabajar por una justicia más eficaz, más cercana y que dé respuesta a las necesidades reales de la sociedad». Se trata, en definitiva, de «mejorar la atención a las personas más vulnerables de manera que todas puedan defender sus derechos y nadie se quede sin acudir a la justicia cuando lo necesite por falta de medios económicos», ha concluido.