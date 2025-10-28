El Gobierno Vasco espera publicar esta semana la resolución que suspende la pesca de la angula

Más de tres semanas después de que el Gobierno Vasco anunciara la suspensión de la temporada de pesca de la angula en Euskadi, y en ... un ambiente de «desconcierto» entre los pescadores al no tener noticias de ninguna orden que recoja esa decisión, el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca espera publicar esta semana la resolución que recoja la decisión en el Boletín Oficial del País Vasco de manera definitiva.

El Gobierno Vasco defendió la postura argumentando que varios informes advierten que las medidas aplicadas hasta ahora no han servido para revertir la situación crítica de la especie y defendió que es necesario reforzarlas antes de entrar en un escenario irreversible.

Por un lado, están las conclusiones del último informe de post evaluación del Plan de Gestión de la Angula presentado por España a la Comisión Europea en el que recalca que los objetivos tanto de escape como de reclutamiento de la especie están todavía lejos del objetivo marcado por el Consejo Europeo en 2007. Señalaba que la cantidad de anguilas en nuestros ríos es de solo el 7% de las que habitaban en los 60 y 70.

También se tiene en cuenta la Resolución del Ararteko del 4 de junio de este año, que recomienda una regulación de la pesca de la angula que se adecúe a las medidas de recuperación de la población de la anguila europea. El Ararteko subrayaba que estas medidas regulatorias deben estar basadas en dictámenes técnicos y científicos y adecuadas al marco del Plan de Gestión de la anguila europea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Es por todo ello por lo que el Gobierno Vasco tomó la decisión, criticada por el sector pesquero al considerar que se tomó de manera «unilateral». En esta línea, la parlamentaria del Partido Popular Ana Morales ha registrado en el Parlamento Vasco varias preguntas al respecto en las que pide al departamento que respondiera cuándo tiene previsto publicar la resolución y también explicara cuántas veces y cuándo se ha reunido la Consejería con los pescadores afectados, tanto antes como después de tomar la decisión de suspender la temporada de pesca. Además, la parlamentaria también pide los avances sobre las medidas que tiene previstas el Gobierno Vasco «para paliar el grave perjuicio ocasionado a los pescadores profesionales».

La temporada de pesca de angula debería comenzar en unos quince días en Euskadi, que tiene regulado que la actividad se limita a 30 días de salida en un periodo de tiempo que se prolonga hasta enero. Sin embargo, este año la actividad no se desarrollará en el País Vasco, a diferencia de otros territorios del Cantábrico. Es lo que denuncia la Asociación de Anguleros de Euskadi que el Gobierno Vasco ha «incumplido» al transmitir que en junio de 2024 firmó un decreto en el que regulaba la pesca profesional de la angula en Euskadi y donde, en el artículo 11 de dicho texto, figuraba «la temporada de pesca de la angula, su modificación o suspensión se establecerá mediante resolución de la dirección competente en la materia y en coordinación con otras Comunidades Autónomas de la cornisa cantábrica». Los anguleros critican que el mismo día que Euskadi anunciaba su decisión Cantabria daba luz verde a su temporada, que empieza este sábado y se prolonga hasta el 28 de febrero. Asturias dio la misma noticia el 18 de octubre, con una campaña que irá desde este viernes hasta el 31 de marzo. «¿Nuestros informes son distintos a los de ellos?», se preguntaba la Asociación de Anguleros vascos.