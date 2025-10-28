Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco espera publicar esta semana la resolución que suspende la pesca de la angula

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca hizo el anuncio a principios de mes

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 00:10

Más de tres semanas después de que el Gobierno Vasco anunciara la suspensión de la temporada de pesca de la angula en Euskadi, y en ... un ambiente de «desconcierto» entre los pescadores al no tener noticias de ninguna orden que recoja esa decisión, el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca espera publicar esta semana la resolución que recoja la decisión en el Boletín Oficial del País Vasco de manera definitiva.

