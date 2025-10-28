Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El puerto deportivo de Hondarribia y Edurne Egaña, exdirectora de EKP.

El Gobierno Vasco cesa a la directora de Euskadi Kirol Portuak, Edurne Egaña, en pleno debate por los amarres

Jon Asua ha sido nombrado nuevo director de la entidad que gestiona los puertos deportivos de Euskadi

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 28 de octubre 2025, 18:05

Comenta

El Gobierno Vasco ha cesado a Edurne Egaña como directora de Euskadiko Kirol Portuak (EKP), el ente público que gestiona los puertos deportivos de Euskadi, ... y ha nombrado a Jon Asua como su sustituto, quien asume el cargo en un momento de especial tensión por la gestión de los amarres y concesiones en los puertos de Gipuzkoa y Bizkaia. El relevo se produce en medio de un proceso participativo, impulsado por el Gobierno Vasco, para actualizar la normativa que regula la adjudicación de amarres, datada de 2017 y que eliminó el criterio de antigüedad para decidir las concesiones de los amarres, que suelen tener una duración de 15 años.

