El Gobierno Vasco «censura» el cobro de más a turistas en algunos bares de la Parte Vieja La consejera de Turismo denuncia que «no se pueden tolerar» esas prácticas, aunque explica que no es una práctica extendida por todos los locales ALEXIS ALGABA Lunes, 21 octubre 2019, 11:59

El Gobierno Vasco ha censurado que algunos bares de la Parte Vieja de Donostia cobren más caro a los turistas que a los locales por las mismas consumiciones. La consejera de Turismo, Sonia Pérez, ha calificado como de «práctica no deseable y que, desde luego, se debe censurar», la aplicación de tarifas más caras y precios diferentes a los turistas en algunos locales de San Sebastián como publica hoy DV.

La consejera ha afirmado no «estar de acuerdo con esas prácticas» y ha recordado que el incumplimiento de las tarifas establecidas «es susceptible de sanción». «Cualquier práctica de diferenciación de precios en cualquier servicio no lo podemos tolerar, porque lo único que proporciona es una imagen negativa del turismo hacia la población local, que es justo lo que no queremos», ha manifestado Pérez.

En ese sentido, ha indicado que, desde el Gobierno Vasco, el objetivo es hacer que el turismo «tiene que redundar en beneficio de la población local, y lo que no se puede es que los ciudadanos vean que los precios son diferentes precisamente por la presencia del turismo».

Pocas reclamaciones

Aunque la consejera ha censurado los casos publicados por este medio, también ha manifestado que no son prácticas extendidas en el conjunto de establecimientos. Pérez sostiene esa explicación echando mano de las escasas quejas recibidas en torno a esta cuestión por Kontsumobide. No se han recibido «apenas reclamaciones en ese sentido», ha señalado.

La consjera ha destacado que su departamento «tiene la obligación de velar por que los precios cumplan con lo publicitado y sean los establecidos» y ha recordado que el anteproyecto de la nueva Ley vasca de Consumo incluye «precisamente entre sus novedades que los inspectores van a disponer de la excepción de no tener que identificarse cuando lleven a cabo este tipo de actuaciones y de inspecciones para favorecer la comprobación de este tipo de prácticas, que no siempre son fáciles de detectar».