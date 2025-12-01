Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de una promoción de la Ertzaintza.

Obligan al Gobierno Vasco a adaptar el calendario laboral a una ertzaina para la custodia de su hija

La agente, destinada en una comisaría de Gipuzkoa, solicitó modificar su calendario laboral conforme al régimen de custodia compartida fijada en su divorcio

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:32

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso del Gobierno Vasco y ha confirmado el derecho de una agente de la Ertzaintza a modificar su calendario laboral por semanas alternas con el fin de conciliar la vida familiar y laboral conforme al régimen de custodia compartida fijado en su divorcio.

La sentencia, fechada el 12 de noviembre de 2025, ratifica íntegramente la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vitoria-Gasteiz, que ya había dado la razón a la agente, destinada en la comisaría de una localidad guipuzcoana.

Los hechos se remontan a octubre de 2020 cuando la ertzaina pidió que se le permitiera prestar servicio «por semanas alternas», ajustando su calendario a los ciclos establecidos en el convenio regulador de su divorcio.

Para compatibilizar ese sistema, la agente solicitó una adaptación de su calendario laboral, medida que contó con la «no objeción» del jefe de su comisaría, quien declaró en juicio que la organización interna permitía asumir la propuesta sin perjuicio operativo.

Petición denegada por el Departamento de Seguridad vasco

Pese a ese visto bueno interno, la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad denegó la solicitud en marzo de 2021, alegando que no se trataba de una medida prevista en el Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo de la Ertzaintza y que la agente podía acogerse a otras alternativas como la reducción de jornada.

Sin embargo, en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado estas razones «vacías de contenido» y ha reprochado a la Administración no haber explicado por qué la medida solicitada «no se ajusta al puesto» ni por qué resulta incompatible con el servicio público.

En el fallo, la Sala del alto tribunal vasco subraya también que la Administración tiene la obligación de motivar de forma concreta la denegación cuando afecta a un derecho fundamental como la conciliación y que no se acreditó ningún obstáculo real para asumir el calendario propuesto, adaptaciones similares a la que ya habían accedido otros funcionarios anteriormente.

