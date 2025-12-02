Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Túnel de Gorosmendi tras la renovación. Lobo Altuna

El Gobierno concede a Gipuzkoa una ayuda de 20 millones por la renovación de los túneles de la A-15

El Consejo de Ministros aprueba este martes la subvención para cofinanciar las obras de Oindolar, Gorosmendi y Belabieta, que junto con las de San Lorenzo han costado cerca de 95 millones de euros

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:47

El Estado asumirá finalmente una parte del coste de las obras de modernización de los túneles de la A-15 en su tramo guipuzcoano. Según ... ha podido confirmar DV, el Consejo de Ministros dará este martes luz verde a una subvención directa de 20 millones de euros para la Diputación de Gipuzkoa en concepto de ayuda por las obras ejecutadas a su cargo en la red transeuropea de transporte. Los trabajos de adaptación a las nuevas exigencias de seguridad en túneles que marca la Unión Europea de los túneles de Belabieta, Gorosmendi, Oindolar y San Lorenzo, todos en la Autovía de Leitzaran, han supuesto para Gipuzkoa una inversión de cerca de 95 millones de euros. La ayuda estatal se dirige a los trabajos realizados en los tres primeros.

