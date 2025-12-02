El Gobierno concede a Gipuzkoa una ayuda de 20 millones por la renovación de los túneles de la A-15

El Estado asumirá finalmente una parte del coste de las obras de modernización de los túneles de la A-15 en su tramo guipuzcoano. Según ... ha podido confirmar DV, el Consejo de Ministros dará este martes luz verde a una subvención directa de 20 millones de euros para la Diputación de Gipuzkoa en concepto de ayuda por las obras ejecutadas a su cargo en la red transeuropea de transporte. Los trabajos de adaptación a las nuevas exigencias de seguridad en túneles que marca la Unión Europea de los túneles de Belabieta, Gorosmendi, Oindolar y San Lorenzo, todos en la Autovía de Leitzaran, han supuesto para Gipuzkoa una inversión de cerca de 95 millones de euros. La ayuda estatal se dirige a los trabajos realizados en los tres primeros.

El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, equipara así el caso de Gipuzkoa al de Navarra. La Comunidad foral también recibió una subvención directa para las obras de desdoblamiento y actualización de los túneles de Belate y Almandoz en la N-121-A (Irun-Pamplona). En ese caso de 40 millones para unos trabajos estimados en cerca de 200 millones.

En el caso de Gipuzkoa, la ayuda se concederá en dos pagos. Uno de 10 millones este mismo año y la otra mitad, en 2026. Para ello la Diputación deberá solicitar la concesión de la subvención en el plazo de un mes.

Larga polémica

La cofinanciación de las obras obligadas por la normativa europea ha sido objeto de discusión y debate entre el Gobierno de Gipuzkoa y el Estado. España recibió fondos de la Unión Europea para acometer las renovaciones necesarias en los túneles ubicados en vías que forman parte de las redes transeuropeas, como la A-15. Y los ha destinado a las carreteras de titularidad estatal. Sucede que las carreteras de Euskadi y Navarra no son responsabilidad del Estado, sino de cada una de las tres diputaciones forales en el caso vasco, y del Gobierno de Navarra en la comunidad vecina.

En ambos casos, las instituciones locales reclamaron al Estado que les hiciese llegar la parte que les corresponde de las ayudas comunitarias para cofinanciar sus respectivas actuaciones. Algo que el Gobierno había hecho con Navarra pero no con Gipuzkoa, alegando que las condiciones de los fondos de la UE establecen que deben destinarse a carreteras de titularidad estatal. De hecho, la fórmula en ambos casos no ha sido una adjudicación de fondos europeos, sino una subvención directa del Estado.

.