«Nunca pensé que iba a tener un contrato laboral y menos de pescadero» Luis, una de las personas que participó en el programa 'Aprender Trabajando', posa en su trabajo de pescadero en Alcampo. / MIKEL FRAILE Luis Jiménez es un gitano de 27 años que gracias al programa 'Aprender Trabajando' ha logrado un trabajo estable en un 'súper' de Oiartzun SARA ECHEVARRIA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 1 noviembre 2018, 14:59

Es gitano. Apenas tiene estudios, no llegó a terminar segundo de la ESO. Su currículum era un folio en blanco y lo que ponía estaba «adornado». Pero hoy en día ha conseguido un trabajo estable de pescadero en el supermercado Alcampo en Oiartzun. «El truco está en las ganas y en la ilusión que tengas por labrarte un futuro», explica Luis Jiménez, uno de los participantes del programa 'Aprender Trabajando' que se llevó a cabo por primera vez el año pasado en Donostia. La Fundación Secretariado Gitano promueve esta iniciativa, con el apoyo de la Diputación, para lograr la incorporación efectiva de la población gitana al empleo.

«Yo antes me dedicaba a realizar trabajos de forma esporádica, como mudanzas, y en los que me pagaban en B», relata Luis, donostiarra de 27 años. Pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que «de eso no iba a poder vivir toda su vida». Tenía un hijo de seis años y Joana, su mujer, estaba embarazada de su segundo hijo. Este fue el motivo principal por el que Luis decidió inscribirse en el programa.

Esta iniciativa comenzó en febrero del año pasado y se dividió en dos fases. En la primera participaron 20 personas y en la segunda 16. Luis cumplió con el programa pese a los contratiempos. Durante los meses del curso, su mujer tuvo que ser ingresada por complicaciones de la gestación y como el joven «no quería perder esta oportunidad», pasaba la noche en el hospital e iba directamente a las clases. «Fuera como fuese yo quería darlo todo», explica.

«Este programa me ha ayudado a tener más confianza y seguridad en mí mismo»

De todas las personas que se presentaron, solo tres lograron un contrato laboral en el supermercado y Luis fue uno de ellos. «Yo estoy feliz aquí, nunca pensé que iba a tener un contrato y menos de pescadero», expone. «Yo no sabía nada sobre pescado y ahora diría que soy un profesional», añade entre risas. Este programa le ha aportado «confianza y seguridad» en sí mismo y aunque le encantaría quedarse en Alcampo, afirma que si se queda sin trabajo, «buscaría otro empleo similar».

El joven recalca que nunca se ha sentido discriminado. «Si alguna vez me han hecho de menos no creo que haya sido porque soy gitano, pienso que hay gente a la que no les caeré bien, como cualquier persona». Luis quiere ir superándose cada día. Sus planes de futuro pasan por comprarse un piso junto a su familia y estudiar un curso de cocina enfocado a recomendar recetas para preparar pescado.

El nuevo programa 'Lorbide'

Tras el éxito de esta iniciativa, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido financiar el programa 'Aprender Trabajando', que se ha renombrado como 'Lorbide'. Este nuevo proyecto tendrá la misma mecánica que la anterior y se comenzó a impartir en mayo. El año pasado ya fue cofinanciado por esta entidad, pero han decidido aumentar la colaboración en 30.000 euros.

Una de las prioridades que establece la Diputación es el impulso de la generación de oportunidades de empleo e inclusión para las personas en riesgo y situación de exclusión social. Forma parte de los objetivos del plan Elkar Ekin, donde se incluyen los programas de formación y acompañamiento socio-laboral para personas gitanas, entre otros. Además, también se pretende ampliar los acuerdos de colaboración con otros agentes sociales para la generación y fomento de empleo inclusivo.

Para poder compartir las buenas prácticas que se están desarrollando en diversas entidades del territorio, la Diputación Foral organizó ayer la jornada 'Buenas prácticas de gestión de la intervención social', en Donostia. Alrededor de 130 personas de 56 entidades participaron en el encuentro con el objetivo de manifestar el esfuerzo compartido.