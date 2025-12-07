Gipuzkoako udalerri bakoitzean 2026ko egutegi forala non eta noiz jaso
Foru Aldundiak 40.000 ale inguru banatuko ditu abenduaren 9tik 19ra, lurraldeko eskualde guztietan jarriko diren banaketa-guneetan
Ander Artetxe
Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:55
Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratu du 2026ko egutegi foralaren banaketa-ibilbide osoa, eta, aurten ere, egutegia lurraldeko udalerri guztietara iritsiko da. Jarraian, udalerrien eta ordutegien zerrenda ... osoa kontsulta dezakezue.
DONOSTIALDEAAbenduak 9 eta 10. Donostia, Soportales de la Diputación. 11:00 a 19:00 Abenduak 12.. Astigarraga, Foru enparantza. 13:00 a 14:00
DEBAGOIENA Abenduak 11Leintz-Gatzaga, San Migel plaza. 10:00 a 11:00 Eskoriatza, Fernando Eskoritza plaza. 11:30 a 12:30 Aretxabaleta, Herriko plaza. 13:00 a 14:00 Arrasate, Seber Altube plaza. 15:30 a 17:30 Oñati, Foruen enparantza. 18:00 a 19:00 Abenduak 12Antzuola, Herriko plaza. 10:00 a 11:00 Bergara, Herriko plaza. 11:30 a 13:00 Elgeta, Mendizaleen enparantza. 15:00 a 16:00
BIDASOALDEA Abenduak 11. Hondarribia. Calle San Pedro. 12:00 - 14:00 Abenduak 12. Irun. Plaza del Ensanche. 16:00 - 19:00
OARSOALDEA Abenduak 11Oiartzun. San Esteban plaza. 16:00 - 17:00 Errenteria. Zumardia. 17:30 - 19:00 Abenduak 12Lezo. Goiko plaza. 10:00 - 11:00 Pasaia. Gudari plaza. 11:30 - 12:30.
DEBABARRENA Abenduak 12 Eibar. Untzaga plaza. 16:30-18:30 Abenduak 13Soraluze. Zaharra plaza. 10:00-11:00 Elgoibar. San Frantzisko kalea. 11:30-12:30 Mendaro. Herriko enparantza. 13:00-14:00 Mutriku. Txurruka plaza. 16:00-17:00 Deba. Foruen plaza. 17:30-18:30
BURUNTZALDEAAbenduak 13Hernani. Gudarien plaza. 10:00-11:00. Urnieta. San Juan kalea. 11:30-12:30. Andoain. Goiko plaza. 13:00-14:00. Lasarte-Oria. San Pedro parrokia. 16:00-17:00 Usurbil. Mikel Laboa plaza. 17:30-18:30
UROLA KOSTA Abenduak 14Orio. Herriko plaza. 1:00-11:00 Zarautz. Lege Zaharren plaza. 11:30-13:30 Getaria. Udaletxean. 15:30-16:30 Zumaia. Amaia plaza. 17:00-18:00 Aizarnazabal. Herriko plaza. 18:30-19:30 Abenduak 15.Aia. Gozategi enparantza. 10:00-11:00 Errezil. San Martin elizaren ondoan. 13:00-14:00 Abenduak 16Beizama. Herriko plaza. 10:00-11:00
TOLOSALDEA Abenduak 14.Aduna. Herriko plaza. 10:00-11:00Zizurkil. Joxe Arregi plaza. 11:30-12:30 Villabona. Errebote plaza. 13:00-14:00 Asteasu. Herriko plaza. 16:00-17:00 Larraul. Herriko plaza. 17:30-18:30 Abenduak 15. Irura. Herriko plaza. 10:00-11:00 Anoeta. Herriko plaza. 11:30-12:30 Alkiza. Herriko plaza. 13:00 - 14:00 Hernialde. Herriko plaza. 16:00-17:00 Tolosa. Triangulo plaza. 17:30-19:30 Abenduak 16. Bidania-Goiatz. Herriko plaza. 11:30-12:30 Albiztur. Herriko plaza. 13:00-14:00 Alegi. Herriko plaza. 16:00-17:00 Orendain. Herriko plaza. 17:30-18:30. Abenduak 17. Berastegi. Herriko plaza. 10:00-11:00 Elduaien. Herriko plaza. 11:30-12:30 Berrobi. Herriko plaza. 13:00-14:00 Ibarra. Herriko plaza. 16:00-17:00 Belauntza. Herriko plaza. 17:30-18:30 Abenduak 18. Gaztelu. Herriko plaza. 10:00-11:00 Leaburu. Herriko plaza. 11:30-12:30 Altzo. Herriko plaza. 13:00-14:00 Lizartza. Herriko plaza. 16:00-17:00 Orexa. Herriko plaza. 17:30-18:30 Abenduak 19. Ikaztegieta. Herriko plaza. 10:00-11:00 Baliarrain. Herriko plaza. 11:30-12:30 Amezketa. Herriko plaza. 13:00-14:00 Abaltzisketa. Herriko plaza. 16:00-17:00
UROLA ERDIA Abenduak 15. Zestoa. Foru plaza. 11:30-12:30Azpeitia. Plaza nagusia. 16:00-17:30Azkoitia. Udaletxeko plaza. 18:00-19:00
UROLA GARAIA Abenduak 16. Zumarraga. Euskadi Enparantza. 10:00-11:00 Urretxu. Gernikako Arbola plaza. 12:30-13:30 Legazpi. Azoka plaza. 15:30-16:30
GOIERRI Abenduak 16Ezkio. Frontoia. 17:00-18:00 Itsaso. Udaletxea. 18:30-19:30 Abenduak 17.Zegama. Herriko plaza. 10:00-11:00Segura. Herriko plaza. 11:30-12:30Zerain. Ostatu parean. 13:00-14:00Mutiloa. Herriko plaza. 15:30-16:30 Gabiria. Herriko plaza. 17:00-18:00 Ormaiztegi. Herriko plaza. 18:30-19:30 Abenduak 18. Ataun. San Martin auzoko plaza. 10:00-11:00 Lazkao. Herriko plaza. 11:30-12:30 Olaberria. Herriko plaza. 13:00-14:00 Idiazabal. Herriko plaza. 16:00-17:00 Beasain. Erauskin plaza. 17:30-19:30 Abenduak 19. Gaintza. Herriko plaza. 10:00-11:00 Zaldibia. Herriko plaza. 11:30-12:30 Ordizia. Fray Andres plaza. 13:00-14:00 Arama. Herriko plaza. 15:30-16:30 Altzaga. Udaletxe parean. 17:00-18:00 Legorreta. Herriko plaza. 17:30-18:30 Itsasondo. Herriko plaza. 18:30- 19:30
