Gipuzkoa tienta al turista navideño

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Esta época, en la que las ciudades empiezan a envolverse con luces de todos los colores ... y donde abundan las canciones temáticas, se ha convertido en los últimos años en una oportunidad de atracción turística y Gipuzkoa no quiere ser ajena a este fenómeno. Por esta razón la Diputación Foral ha lanzado por primera vez la campaña 'Hator Hator Gipuzkoara', con el fin de fomentar un «flujo de visitantes equilibrado en todas las comarcas» fuera de la temporada alta. Entre otras iniciativas, se incluye la publicidad que llevarán los autobuses turísticos de Madrid o una revista que explica las tradiciones y los personas más particulares de las fiestas.

La nueva campaña ha sido presentada este viernes por la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, en una rueda de prensa junto a los alcaldes y representantes de los ayuntamientos de Beasain, Eibar, Errenteria, Irun, Zarautz y Zumarraga. Según ha detallado la política, el objetivo de la campaña es «situar a Gipuzkoa como destino preferente para aquellas personas que buscan vivir unas navidades distintas», aprovechándose del auge de este tipo de turismo en el territorio. «En un contexto de globalización donde las fiestas navideñas se celebran prácticamente de la misma manera en todo el mundo, «hemos buscado poner en valor nuestra singularidad, para que quien venga no solo nos visite, sino que nos conozca», ha añadido.

Para fomentar esta propuesta, la Diputación foral ha anunciado una serie de actividades. La más singular es una campaña promocional en el autobús turístico de Madrid, localidad de donde provienen la mayor parte de los turistas que se acercan a conocer Gipuzkoa durante estos meses, coincidiendo con el tipo de perfil «de cercanía» que se pretende atraer. Aparte, 'Hator Hator' también se ha presentado, con esta misma finalidad, en la Feria de Turismo de Interior de Valladolid.

Pero, además de la publicidad que incluirán los autobuses, el Departamento de Movilidad ha pensado en otras medidas que tendrán lugar en distintos municipios del interior. Entre ellos se incluyen la feria de Santa Lucía en Zumarraga (13 de diciembre); el mercado especial de Navidad de Tolosa (20 de diciembre); la feria de Santo Tomás de Azpeitia (21 de diciembre); el 79º concurso de villancicos de Errenteria (27 de diciembre), o la pista de hielo de Irun (desde el 13 de diciembre hasta el 6 de enero), entre otros.

Valorar las tradiciones

La diputada foral ha enfatizado que esta campaña pretende poner en valor las tradiciones y particularidades del territorio, fomentando de esta forma un turismo «repetuoso, equilibrado y sostenible». En su opinión, el proyecto se centra en poner en valor las tradiciones y particularidades de cada rincón de Gipuzkoa.

Con este fin, el Departamento que dirige ha elaborado una revista que recogerá de forma unificada toda la agenda navideña de Gipuzkoa. Esta publicación, que se va a distribuir a partir del próximo 4 de diciembre en toda la red de hoteles y restaurantes de Euskadi y mediante la página web Muy Gipuzkoa, dará a conocer al público personajes tradicionales del territorio, como lo son el Olentzero y Mari Domingi, o explicará tradiciones como las kantujirak o los trajes de baserritarra.

Para la política socialista, 'Hator Hator' potencia el sector turístico, que en la actualidad supone casi el 9% del PIB. El proyecto se enmarca dentro de los objetivos fijados en el nuevo Plan Estratégico de Turismo 'Ven y cuídanos'. «Es fundamental desestacionalizar y deslocalizar el turismo y conectar con un perfil de visitante que no busque un turismo efímero y superficial, sino que se moleste en conocernos», ha concluido la diputada.