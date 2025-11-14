Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los alcaldes de varios municipios del territorio junto a la diputada en la presentación de la campaña. Cedida

Gipuzkoa tienta al turista navideño

La Diputación quiere potenciar las visitas a las distintas comarcas del territorio y se promocionará en el bus turístico de Madrid

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Esta época, en la que las ciudades empiezan a envolverse con luces de todos los colores ... y donde abundan las canciones temáticas, se ha convertido en los últimos años en una oportunidad de atracción turística y Gipuzkoa no quiere ser ajena a este fenómeno. Por esta razón la Diputación Foral ha lanzado por primera vez la campaña 'Hator Hator Gipuzkoara', con el fin de fomentar un «flujo de visitantes equilibrado en todas las comarcas» fuera de la temporada alta. Entre otras iniciativas, se incluye la publicidad que llevarán los autobuses turísticos de Madrid o una revista que explica las tradiciones y los personas más particulares de las fiestas.

