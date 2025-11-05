Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gipuzkoa vive una noche tropical en pleno noviembre por el intenso viento del sur

La nubosidad aumentará conforme pasen las horas y la jornada finalizará con chubascos que podrían ser de carácter tormentoso en algunos puntos

A. I.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

El viento intenso del sur-sureste azota Gipuzkoa, sobre todo en la costa, lo que ha provocado que se haya vivido una noche tropical, con ... mínimas por encima de los 20 ºC., en pleno noviembre en muchos municipios del territorio. Además, ha obligado a activar el aviso amarillo durante todo el día, ya que las rachas pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas y los 80 km/h en las no expuestas. La misma alerta estará vigente desde las 15.00 hasta las 17.00 horas por riesgo marítimo-costero. Además de los rebases en la primera línea de costa, también se pueden dar en otras zonas inundables exclusivamente por la marea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  2. 2 Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  5. 5 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  6. 6 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  7. 7 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  8. 8 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  9. 9 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  10. 10

    El director de Emergencias de Osakidetza renuncia un año después al cargo «por motivos de salud»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa vive una noche tropical en pleno noviembre por el intenso viento del sur

Gipuzkoa vive una noche tropical en pleno noviembre por el intenso viento del sur