Gipuzkoa vive una noche tropical en pleno noviembre por el intenso viento del sur

El viento intenso del sur-sureste azota Gipuzkoa, sobre todo en la costa, lo que ha provocado que se haya vivido una noche tropical, con ... mínimas por encima de los 20 ºC., en pleno noviembre en muchos municipios del territorio. Además, ha obligado a activar el aviso amarillo durante todo el día, ya que las rachas pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas y los 80 km/h en las no expuestas. La misma alerta estará vigente desde las 15.00 hasta las 17.00 horas por riesgo marítimo-costero. Además de los rebases en la primera línea de costa, también se pueden dar en otras zonas inundables exclusivamente por la marea.

El viento sur ha provocado que esta pasada madrugada haya sido cálida en toda Gipuzkoa, con valores nocturnos poco habituales para esta época del año. En este sentido, a medianoche los termómetros marcaban una temperatura máxima de 23ºC. en Higer y tan solo un grado menos en otros puntos del territorio como la isla de Santa Clara, Oiartzun, Ereñozu y Behobia. También es significativo que en dos de las localidades consideradas más frías del territorio, Berastegi y Bidania, se haya llegado a los 17ºC. En cuanto al viento, en Jaizkibel las rachas han superado esta noche los 90km/h en algunos momentos, y los 70km/h en varios municipios.

En las próximas horas se esperan nubes y claros, pero por la tarde se irá nublando, por la llegada de un frente, y al final de la misma y por la noche se producirán chubascos, que podrían ser de carácter tormentoso en algunos puntos. Las temperaturas diurnas no experimentarán muchos cambios, con una ligera tendencia a la baja, aunque los termómetros registra máximas de hasta 24ºC en Gipuzkoa.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

La predicción de Euskalmet para mañana señala que de madrugada todavía se producirán algunos chubascos de carácter tormentoso. Por la mañana cesará la lluvia y se abrirán claros, pero por la tarde volverán las nubes y también volverá la lluvia, al menos a la mitad norte. El viento soplará del suroeste a primeras horas, pero por la tarde será del oeste o del noroeste. Las temperaturas máximas bajarán unos seis grados tanto en el interior como en el litoral de Gipuzkoa. Se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero desde las 04.00 hasta las 06.00 horas y desde las 16.00 hasta las 18.00 horas.

El viernes se seguirá a merced del paso de distintos frentes nubosos, deparando una jornada de tiempo variable. De madrugada terminará de pasar un primer frente dejando algunos aguaceros. Durante la mañana habrá una ligera mejoría, con precipitaciones escasas, retornando la lluvia durante la tarde, con las precipitaciones más copiosas al final del día. Predominarán los vientos del suroeste, algo más intensos en los primeros compases del día, que serán relevados por vientos del oeste y noroeste al final de la jornada. Las temperaturas tenderán a ser un poco más bajas. Se esperan máximas de 16ºC en el interior de Gipuzkoa y 18ºC en el litoral.